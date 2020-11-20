РПЦ внесла бывшего схиигумена Сергия в список лжесвященников

Видео с обращениями бывшего схиигумена Сергия периодически появляются в Сети. Фото: Галина Соловьёва

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ составил и опубликовал список сетевых лжесвященников. В перечень внесён бывший духовник Среднеуральского женского монастыря, отлученный от церкви отец Сергий (Николай Романов).

На сайте Синодального отдела появился раздел "Борьба со злоупотреблениями в сети Интернет" со списком (он будет обновляться). Отец Сергий оказался десятым в перечне.

"В социальных медиа приобретает актуальность проблема деятельности лжесвященников. Некоторые лица выдают себя в интернете за священнослужителей, при этом они никогда ими не являлись, либо были запрещены в служении или отлучены от Церкви. Лжесвященники ведут блоги и каналы на церковную тематику в социальных сетях, дают пастырские советы и принимают пожертвования, тем самым вводя в заблуждение верующих", - пояснили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Напомним, что в конце апреля бывший духовник Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" выступил с проповедью, в которой сравнил ситуацию с коронавирусом с гонениями на церковь в период советской власти, и призвал верующих нарушать режим самоизоляции. Екатеринбургская епархия выступила с осуждением деятельности клирика, запретила ему проповедовать и выступать в публичном пространстве. Однако схиигумен не прекратил свою деятельность: в Сети появилось новое видео с очередным выступлением священника, в котором он вновь раскритиковал закрытие храмов. В связи с этим он был лишён права ношения наперсного креста вплоть до решения епархиального суда. 7 сентября бывшего схиигумена вызвали на суд в качестве обвиняемого в нарушении 28-го правила Святых Апостолов. Епархиальный суд подготовил ему 22 вопроса. Последнее, третье заседание церковного суда по делу схимонаха Сергия (Романова), который был извержён из сана за нарушение церковных канонов, монашеских обетов и священнической присяги, состоялось 10 сентября. Отец Сергий вновь не явился на него, в связи с чем было принято решение об отлучении его от церкви. В октябре Патриарх Кирилл утвердил отлучение отца Сергия от церкви.

Фото: Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ