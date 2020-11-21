Православные верующие отмечают праздник Собора Архистратига Михаила

Митрополит Кирилл совершил всенощное бдение в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе Екатеринбурга. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Православная церковь 21 ноября отмечает праздник Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В канун торжества митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил всенощное бдение в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, владыке Кириллу сослужили старший священник Иоанно-Предтеченского собора иерей Павел Кононенко, клирики Иоанно-Предтеченского собора и духовенство епархии.

В своём архипастырском слове правящий архиерей помянул новопреставленных Святейшего Патриарха Сербского Иринея, митрополита Казанского и Татарстанского Феофана и епископа Боржомского и Бакурианского Лазаря, скончавшихся 20 ноября.

«Святейший Патриарх Ириней, ему было 90 лет, это был такой твёрдый стоятель за святое православие, особенно в Европе, и конечно, это большая потеря для нас всех. Он был другом нашего Святейшего Патриарха Кирилла, нашей Церкви, он не боялся говорить правду в это сложное время», - сказал митрополит Кирилл.

Говоря о митрополите Феофане, владыка Кирилл отметил, что он был чрезвычайно смелым человеком с очень активной жизненной позицией

.Архипастырь призвал всех помолиться об упокоении души новопреставленных Патриарха Иринея, митрополита Феофана и епископа Лазаря.

Завершилось богослужение многолетием Святейшему Патриарху Кириллу. Предстоятель русской православной церкви отметил вчера своё 74-летие.

Добавим, что церковь почитает Архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и всякого зла. На иконах его изображают с огненным мечом в руке, или копьем низвергающим дьявола.