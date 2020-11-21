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Общество / Религия
21 ноября 2020, 17:42

Митрополит Кирилл освятил воинский храм во имя Архистратига Гавриила в Екатеринбурге

Митрополит Кирилл освящение храма

После освящения владыка провёл в храме Божественную литургию. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил чин освящения воинского храма во имя Архистратига Гавриила в 32 военном городке. После освящения владыка провёл в храме Божественную литургию.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, помещение под православный приход было выделено Министерством обороны РФ в одном из зданий 32 военного городка. По просьбе командира 18 бригады радиоэлектронной борьбы ЦВО полковника Геннадия Бокова, храм освящён в честь Архангела Гавриила - небесного покровителя войск радио-электронной борьбы.

В своём архипастырском слове владыка Кирилл подчеркнул, что открытие нового храма – это всегда очень яркое событие. Глава Екатеринбургской митрополии выразил благодарность командованию за предоставленное помещение под храм.

За богослужением присутствовало командование Центрального военного округа. Вместе с прихожанами молились командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе полковник Виктор Журавлев, врио командира 18 отдельной бригады РЭБ подполковник Роман Осенев, начальник службы РЭБ ЦВО полковник Николай Федоров, а также военнослужащие, пожелавшие в этот день помолиться и  причаститься святых Христовых Таинств. 

Владыка Кирилл вручил настоятелю храма иерею Сергию Кунгурову напрестольное Евангелие - благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кроме того, по благословению главы митрополии приходу Архангела Гавриила был передан образ Рождества Христова. Также в храме будет храниться икона Спаса Нерукотворного с предстоящими архангелами, переданная от главного храма Вооруженных сил Российской Федерации 18-ой бригаде РЭБ.

Напомним, сегодня православные верующие отмечают праздник Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Митрополит Кирилл поздравил всех участников богослужения с праздником.

Областная газета Свердловской области

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