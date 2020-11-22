Православные верующие встречают день иконы Божией Матери «Скоропослушница»

Православная церковь 22 ноября отмечает праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница». Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Православная церковь 22 ноября отмечает праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница». В канун торжества митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, владыке Кириллу сослужили настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора митрофорный протоиерей Николай Малета, духовенство собора и клирики митрополии.

За богослужением духовенство исполнило праздничные тропарь и кондак Божией Матери перед образом «Скоропослушница».

Икона Божией Матери, именуемая «Скоропослушница» - древний чудотворный образ, который находится на Святой Горе Афон, в монастыре Дохиар. Монастырское предание относит время ее написания к Х веку, ко времени жизни настоятеля обители святого Неофита. Списки с чудотворной Афонской иконы всегда пользовались особым почитанием на Руси.