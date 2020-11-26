Земля не Санникова

Священные ступы останутся на своих местах. Фото: Артём Нечаев

В ноябре истёк срок переселения буддистов с горы Качканар в нижнетуринский посёлок Косья. По договорённости, достигнутой в прошлом году, к этому времени на горе должны были остаться только культовые постройки, к которым члены буддийской общины и туристы должны подниматься из Косьи. Под соглашением стоят подписи вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, представителей компании «Евраз» и лидеров религиозной организации «Путь Будды». Почему же буддисты до сих пор остаются на вершине Качканара?

Гора Качканар является предметом многолетнего спора: «Евраз» хочет разрабатывать железорудное месторождение, буддисты не желают покидать обжитое место. Компания «Евраз» имеет право на разработку Собственно-Качканарского месторождения. После истощения соседних рудных залежей горняки готовятся перейти на новый карьер. Там уже идут вскрышные работы, к 2024 году добыча руды должна составить 13 миллионов тонн.

На территории разлёта осколков породы при технологических взрывах находится буддийский храмовый комплекс Шедруб Линг. Его строительством с 1995 года занимается качканарец Михаил Санников и его единомышленники. За четверть века там установлены священные ступы, статуя Будды, храмовый зал для проведения обрядов и медитаций. Есть также дом йоги, чайный домик, учебный класс, жилые помещения, а также баня, мастерские, гараж и складские помещения.

Хотя земельный участок буддистам не принадлежит, и суд признал постройки самовольными, прийти к храму с бульдозерами горняки не решились. Единственный на Урале буддийский комплекс является главной достопримечательностью округи, его посещает множество туристов. Для разрешения конфликта выбрали мирный путь, курировать процесс поручено Сергею Бидонько.

Пока условия соглашения выполняются только двумя сторонами. Комплекс на горе Качканар по-прежнему обитаем. Фото: Павел Ворожцов

В октябре 2019 года долгожданное соглашение было достигнуто. Буддисты обязались в течение года покинуть гору, и за это получили множество преференций. Во-первых, им выделили 26 миллионов рублей на строительство новых сооружений на земельном участке в посёлке Косья. Были также предусмотрены реконструкция дороги от Косьи до ступ, сохранение религиозных объектов монастыря на горе и предоставление к ним доступа по согласованию с «Евразом». Деньги религиозная община приняла, но комплекс на горе по сей день остаётся обитаемым. При этом буддисты подготовили целый список претензий.

– Не доделана дорога от поселка Косья до религиозного комплекса. Земельный участок для обустройства в Косье предоставлен в сентябре, хотя должен был быть до 1 мая, что не позволило осуществить строительство религиозных сооружений. «Евраз» не принял сооружения по акту приема-передачи, фиксирующему состояние сооружений, и не принял меры по соблюдению их сохранности, – сообщили в религиозной организации.

Другие участники соглашения считают претензии поводом для невыполнения общиной взятых на себя обязательств, и поясняют по всем пунктам:

Дорога. Нижнетуринский ГО выделил средства для ремонта дороги протяжённостью более 6 км и со сложным рельефом. Были срыты выступающие камни. Сделали и водоотводы, однако, по свидетельству туристов, некоторые места летом оставались обводнёнными.

– Конечно, это не скоростная трасса, а грунтовая горная дорога, но проехать по ней можно. Я добирался до комплекса на «Ниве». После таяния снега вновь её подсыплем, – сообщил заместитель главы Нижнетуринского ГО по развитию сельских территорий Вячеслав Саракаев.

В ближайшее время «Областная газета» намерена проехать по спорной дороге и убедиться в её проходимости.

Выделение участка. В мэрии Нижней Туры пояснили, что перенос сроков выделения участка в Косье был сдвинут из-за коронавируса – во время пандемии нельзя было собрать людей на общественные слушания. Зато к 1 сентября выделен участок куда больше планируемого – 7,2 гектара.

Передача объектов. В распоряжении редакции есть акты передачи имущества на хранение «Евразу», где стоят подписи сотрудников компании, но нет подписи второй стороны.

– Компания «Евраз» полностью выполнила взятые на себя обязательства по соглашению. Компания предлагала жителям общины взять на хранение имущество, однако те дважды отказывались. Пост охранного предприятия находится в 200 метрах от комплекса, – сообщили в управлении по связям с общественностью уральской площадки «Евраза».

В областном правительстве договорённости, достигнутые в прошлом году, считают оптимальными для разрешения конфликтной ситуации и надеются, что переезд буддистов с горы в Косью будет продолжен.

– Официально соглашение пока никто не разрывал, есть только эмоциональные высказывания руководства общины. Мы рассчитываем, что все участники процесса вернутся к конструктивному диалогу, – считает Сергей Бидонько.