Земля не Санникова

В ноябре истёк срок переселения буддистов с горы Качканар в нижнетуринский посёлок Косья. По договорённости, достигнутой в прошлом году, к этому времени на горе должны были остаться только культовые постройки, к которым члены буддийской общины и туристы должны подниматься из Косьи. Под соглашением стоят подписи вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, представителей компании «Евраз» и лидеров религиозной организации «Путь Будды». Почему же буддисты до сих пор остаются на вершине Качканара?
Гора Качканар является предметом многолетнего спора: «Евраз» хочет разрабатывать железорудное месторождение, буддисты не желают покидать обжитое место. Компания «Евраз» имеет право на разработку Собственно-Качканарского месторождения. После истощения соседних рудных залежей горняки готовятся перейти на новый карьер. Там уже идут вскрышные работы, к 2024 году добыча руды должна составить 13 миллионов тонн.
На территории разлёта осколков породы при технологических взрывах находится буддийский храмовый комплекс Шедруб Линг. Его строительством с 1995 года занимается качканарец Михаил Санников и его единомышленники. За четверть века там установлены священные ступы, статуя Будды, храмовый зал для проведения обрядов и медитаций. Есть также дом йоги, чайный домик, учебный класс, жилые помещения, а также баня, мастерские, гараж и складские помещения.
Хотя земельный участок буддистам не принадлежит, и суд признал постройки самовольными, прийти к храму с бульдозерами горняки не решились. Единственный на Урале буддийский комплекс является главной достопримечательностью округи, его посещает множество туристов. Для разрешения конфликта выбрали мирный путь, курировать процесс поручено Сергею Бидонько.
В октябре 2019 года долгожданное соглашение было достигнуто. Буддисты обязались в течение года покинуть гору, и за это получили множество преференций. Во-первых, им выделили 26 миллионов рублей на строительство новых сооружений на земельном участке в посёлке Косья. Были также предусмотрены реконструкция дороги от Косьи до ступ, сохранение религиозных объектов монастыря на горе и предоставление к ним доступа по согласованию с «Евразом». Деньги религиозная община приняла, но комплекс на горе по сей день остаётся обитаемым. При этом буддисты подготовили целый список претензий.
– Не доделана дорога от поселка Косья до религиозного комплекса. Земельный участок для обустройства в Косье предоставлен в сентябре, хотя должен был быть до 1 мая, что не позволило осуществить строительство религиозных сооружений. «Евраз» не принял сооружения по акту приема-передачи, фиксирующему состояние сооружений, и не принял меры по соблюдению их сохранности, – сообщили в религиозной организации.
Другие участники соглашения считают претензии поводом для невыполнения общиной взятых на себя обязательств, и поясняют по всем пунктам:
Дорога. Нижнетуринский ГО выделил средства для ремонта дороги протяжённостью более 6 км и со сложным рельефом. Были срыты выступающие камни. Сделали и водоотводы, однако, по свидетельству туристов, некоторые места летом оставались обводнёнными.
– Конечно, это не скоростная трасса, а грунтовая горная дорога, но проехать по ней можно. Я добирался до комплекса на «Ниве». После таяния снега вновь её подсыплем, – сообщил заместитель главы Нижнетуринского ГО по развитию сельских территорий Вячеслав Саракаев.
В ближайшее время «Областная газета» намерена проехать по спорной дороге и убедиться в её проходимости.
Выделение участка. В мэрии Нижней Туры пояснили, что перенос сроков выделения участка в Косье был сдвинут из-за коронавируса – во время пандемии нельзя было собрать людей на общественные слушания. Зато к 1 сентября выделен участок куда больше планируемого – 7,2 гектара.
Передача объектов. В распоряжении редакции есть акты передачи имущества на хранение «Евразу», где стоят подписи сотрудников компании, но нет подписи второй стороны.
– Компания «Евраз» полностью выполнила взятые на себя обязательства по соглашению. Компания предлагала жителям общины взять на хранение имущество, однако те дважды отказывались. Пост охранного предприятия находится в 200 метрах от комплекса, – сообщили в управлении по связям с общественностью уральской площадки «Евраза».
В областном правительстве договорённости, достигнутые в прошлом году, считают оптимальными для разрешения конфликтной ситуации и надеются, что переезд буддистов с горы в Косью будет продолжен.
– Официально соглашение пока никто не разрывал, есть только эмоциональные высказывания руководства общины. Мы рассчитываем, что все участники процесса вернутся к конструктивному диалогу, – считает Сергей Бидонько.
- Опубликовано в №222 от 27.11.2020 под заголовком «Противостояние буддистов и горняков на вершине Качканара продолжается»