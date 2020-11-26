Екатеринбургский храм «Большой Златоуст» отмечает престольный праздник

26 ноября, в день памяти святителя Иоанна Златоуста, в храме отмечают престольный праздник. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил Божественную литургию в храме «Большой Златоуст». 26 ноября, в день памяти святителя Иоанна Златоуста, в храме отмечают престольный праздник.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, за Божественной литургией владыке Кириллу сослужили настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбурга митрофорный протоиерей Николай Малета, старший священник Храма-Памятника на Крови протоиерей Максим Миняйло, настоятель храма «Большой Златоуст» иерей Виктор Явич.

В завершение богослужения митрополит Кирилл поздравил всех молящихся с праздником в честь святителя Иоанна Златоуста.

Владыка Кирилл также напомнил, что сегодня для православных верующих заканчивается мясоед, когда можно есть без ограничений: в предстоящую субботу начинается Рождественский пост, который вместе с завтрашней пятницей будет на один день длиннее.

Храм «Большой Златоуст» был спроектирован четырёхпрестольным с центральным приделом в честь сошествия Святого Духа на Апостолов, левым приделом Покрова Пресвятой Богородицы, правым – в честь Максимилиана, отрока Ефесского и нижним – в честь святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Придел в честь Иоанна Златоуста обустроен в уцелевшем помещении Максимилиановской церкви.