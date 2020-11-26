Пост в ожидании чуда

По словам отца Илии, Рождественский пост не является целью, это путь, который должен объединять семью. Фото: Галина Соловьева

28 ноября наступает Рождественский пост длинной в сорок дней. Это последний в уходящем году пост, который готовит православных верующих к встрече Рождества Христова. Хотя это не самый строгий из православных постов, соблюдать его в новогодние праздники может оказаться нелегко. Но в семье настоятеля храма святого Иннокентия Московского иерея Илии Александрова, где воспитываются семеро детей, пост – неотъемлемая часть предрождественских традиций. Причём такая же долгожданная и волшебная, как украшение ёлки.

Семья кулинаров

– Варя, пойдём готовить кашку, – зовёт Ксения Александрова.

В кухню-гостиную прибегает девочка пяти лет в лёгком платьице с розочками и ободком с кошачьими ушами. Она взбирается на маленький табурет-лестницу и возвышается над плитой, на которой стоит пятилитровая кастрюля. Мама Ксения набирает полный стакан бутилированной воды и передаёт дочери. Та обеими руками аккуратно принимает его и выливает в кастрюлю.

Вокруг них вертится Мира, которой в декабре исполнится три года. Рядом на детском стульчике для кормления сидит восьмимесячная Кира и пытается дотянуться до деревянных пазлов, рассыпанных по столу.

Вода кипит. Варя с помощью Ксении набирает соль в столовую ложку и кидает в кастрюлю, туда же отправляется овсянка.

– Опять кипит! – через минуту кричит девочка.

– Убавь температуру, – говорит Ксения и помогает дочке нажать нужные кнопки на сенсорной поверхности плиты. Девочка остаётся у кастрюли, перемешивает кашу огромной чёрной ложкой и пританцовывает.

Пока Варя готовит, девятилетний Сёма перечисляет рецепты любимых блюд, ведь и он знатный повар в семье:

– Коктейль, кекс, пирог, суфле и печенье с шоколадной крошкой, – рассказывает мальчик. – Мама, вспомни, когда я самый первый свой кекс приготовил.

– Он начал готовить лет с пяти, – говорит Ксения.

Самый старший ребенок в семье четырнадцатилетний Дима сосредоточенно проверяет наличие деталей ролевой настольной игры. Рядом с ним семилетний Стёпа играет пластмассовым динозавром. Из детской доносятся звуки фортепиано, на котором играет двенадцатилетняя Поля. Совсем скоро большая семья Александровых из девяти человек сядет завтракать за круглый белый стол, а пока здесь царит привычный утренний хаос.

Кстати Рождественский пост появился во время раннего христианства, упоминание о нём встречается уже в IV веке. Первоначально Рождественский пост длился семь дней, но реформой 1166 года по решению патриарха Константинопольской православной церкви Луки Хрисоверга он стал сорокадневным. Пост завершается 6 января в ночь перед Рождеством Христовым.

Ксения говорит, что младшие дети очень любят готовить и помогать, поэтому важно давать им эту возможность. Фото: Галина Соловьева

Когда едят травы

Сегодня на завтрак – овсянка с замороженными ягодами. Кашу в семье варят на воде, хотя до Рождественского поста ещё пара дней: молочный вариант дети отказываются есть наотрез в любое время года. С 28 ноября меню семьи Александровых придётся немного изменить, но от этого оно явно не обеднеет. По утрам в кашу вместо сливочного масла будут добавлять растительное, на обед и ужин перестанут есть молочные продукты, яйца и мясо, но останутся крупы, рыба, овощи на пару.

– Постовать сейчас просто блаженство. А раньше? Раньше на Руси была одна репа, – говорит Ксения. – Разнообразно питаться в пост в наше время очень легко. Одних только супов-пюре сколько: тыквенный, грибной, с брокколи, чечевичная похлёбка. Вариантов блюд много. Всё зависит от того, как приготовить и какие специи добавить.

Даже в новогодние праздники, на которые приходится Рождественский пост, стол Александровых полон вкусных блюд. Большинство из них приготовлены из рыбы. Но дети в Новый год особенно просят любимый салат из тёртой морковки с сухариками и чесноком.

Главное увлечение Сёмы – кулинария. Он даже самостоятельно сделал свою книгу с рецептами сладостей. Фото: Галина Соловьева

Рождественский пост действительно менее строгий, чем остальные. Но так было не всегда: в Древней Руси люди в это время года полностью отказывались от еды на несколько дней. Сегодня соблюдать постную диету в разы легче. По словам главы семейства иерея Илии Александрова, сложности возникают, но только в финансовом плане.

– К сожалению, купить курицу и сварить суп на пять-шесть литров получается дешевле, чем набрать фруктов и овощей в таком же объёме, – замечает Илия. – Ценник на небелковую еду зимой совершенно другой. Конечно, родителям нужно выбрать компромисс, который бы не ударил по их карману.

Дети в семье Александровых уже и не помнят, когда впервые узнали о том, что такое пост. Это привычное явление в их доме, которое все принимают как нечто совершенно обычное.

– Пост? – громко переспрашивает меня Сёма. – Пост – это когда не едят молоко, яйца, сыр – не едят то, что дают животные. А едят травы.

– Всегда были такие дни, когда мы не кушали мясо, – добавляет Дима. – Это не смертельно. Есть и другая еда: овощи, фрукты, свекольник или мой любимый салат в это время – винегрет.

Отец Илия и Ксения считают, что для ребят не стоит делать особых акцентов на особенностях питания в пост. Ведь в конце концов они смотрят на родителей: если взрослые чувствуют себя хорошо, то и дети будут довольны.

Досье «ОГ» Иерей Илия Александров родился в 1978 году в Верхней Пышме. В 20 лет принял таинство крещения в Свято-Троицком соборе. Через три года окончил кафедру астрономии и геодезии на физическом факультете УрГУ и начал трудиться в миссионерском отделе Екатеринбургской епархии, возглавил Православное студенческое братство, преподавал физику в православной школе. В 2005 году женился на Ксении Тарасовой. В это же время был посвящён в диакона, а чуть позже в священника. В 2010 году стал настоятелем храма святого Иннокентия Московского. В 2020 году удостоен права ношения палицы.

В настольные игры играют все члены семьи Александровых, ведь это одно из самых любимых их увлечений. Фото: Галина Соловьева

Всё лишнее – за борт

Рождественский пост, как и любой другой, – это, конечно, в первую очередь не диета, как считают некоторые. Куда большее значение имеет религиозная составляющая, когда человек избегает зла в своей жизни, очищается духовно перед встречей с Христом. В это время особенно важно делать добро и помогать другим. Об этом родители тоже рассказывают детям.

– Догматика, богословие, историография, евангельские события, безусловно, важны, взрослые их знают, но детям это достаточно сложно, – считает отец Илия. – Поэтому в семье мы больше говорим про доброту, человечность, про то, что мы живём в мире, полном неидеальных событий и несоответствий. Но очень хотелось бы, чтобы в эти предрождественские дни люди жили в ожидании чуда.

Как оказалось, Рождественский пост дети ждут не меньше, чем взрослые. Ведь он приближает их к самому важному празднику в году. В это время они пишут письма Деду Морозу, ждут подарки, украшают дом и наряжают ёлку. А вот сам Новый год и Рождество Александровы проводят не дома: все они встречают эти праздники в храме, где служит глава семейства. Там же собираются и другие семьи, прихожане.

– Дух Рождества и настроения, мне кажется, настолько неуловим, что его легко потерять за суетой и внешним выполнением обрядовой части, – продолжает Илия Александров. – А в пост мы оставляем всё лишнее за бортом нашей малой церкви, то есть семьи. Это время можно сравнить с путешествием, которое объединяет всех членов семьи, учит искать компромиссы. А результатом и наградой является праздник Рождество.

Любимая посуда Ксении – многоэтажная паровая кастрюля, в которой можно за раз приготовить и крупу, и рыбу, и овощи. Фото: Галина Соловьева

«В нашей семье есть многолетняя традиция отмечать Новый год и Рождество вместе с приходом в храме на ночном богослужении с общим столом с мандаринками и разговорами», – говорит Илия Александров. Фото: Галина Соловьева

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