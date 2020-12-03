Уральские священники рассказали о службах в «красных зонах»

Сотрудники больницы помогают священникам надеть одноразовый защитный костюм. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

На Среднем Урале священники оказывают духовную поддержку больным коронавирусом в медицинских учреждениях. В Екатеринбургской епархии составлен список клириков, которым разрешено посещение «красных зон».

Как сообщает пресс-служба митрополии, одними из первых «красную зону» посетили руководитель отдела социального служения протоиерей Евгений Попиченко, руководитель информационного отдела отец Максим Миняйло и настоятель храма Иннокентия Московского иерей Илия Александров.

По словам Евгения Попиченко, больной коронавирусом может пригласить священника в больницу. Для этого пациенту необходимо обратиться к заведующему отделения и получить от него разрешение на визит священнослужителя. После этого клирик приезжает в учреждение, где сотрудники больницы помогают ему надеть одноразовый защитный костюм, после чего получает допуск в палату к больному и совершает церковные таинства исповеди, соборования и причастия. После завершения визита медики помогают священнику снять средства защиты.

По словам руководителя отдела милосердия Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Татьяны Ананьиной, медицинские учреждения Екатеринбурга обеспечивают безопасность священника и выдают все средства индивидуальной защиты. Кроме того, у службы милосердия имеются в наличии 100 защитных костюмов и 50 очков, предоставленных Фондом святой Екатерины. Они выдаются священникам и добровольцам епархии по запросу.

Отметим, что один из священников посетил для духовной поддержки пациентов перепрофилированный под больных COVID-19 медицинский центр «Бонум» на ВИЗе. В ходе визита батюшка встретился с 37 пациентами, зашёл в каждую палату, поговорил с людьми, помолился, окропил больных и палаты святой водой и, по желанию, вручил иконки.

Добавим, что 1 декабря 2020 года священнослужители получили разрешение от областного министерства социальной политики на возобновление духовного окормления подопечных в трёх государственных социальных учреждениях Екатеринбурга: центре социального обслуживания «Малахит» на Уралмаше, пансионате для престарелых и инвалидов на Уктусе и доме-интернате для умственно отсталых детей на Вторчермете.

Отмечается, что священники, которые до карантина регулярно посещали данные учреждения в рамках взаимодействия с епархией, в ближайшее время смогут возобновить совершение молебнов и церковных Таинств с условием соблюдения всех эпидемических мер безопасности, в том числе при наличии антител к вирусу или отрицательного теста. Также сёстры милосердия получили разрешение на организацию регулярного онлайн-общения с подопечными центра «Малахит» через Zoom-конференцию. Жители пансионата смогут задать вопрос священнику, психологу и получить необходимую духовную и душевную поддержку.

«Болезнь необычная, симптомы бывают тяжёлые, гнетуще действует и сложившийся информационный фон. Это не может не сказываться на душевном и духовном состоянии больных. Духовное окормление для таких людей особенно важно», - рассказал отец Максим Миняйло.

Напомним, за прошлые сутки в Свердловской области было выявлено 370 случаев новой коронавирусной инфекции. Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии перевалило за 47 тысяч.