Свердловских военнослужащих благословили на зимний период обучения

Военнослужащих благословили на учёбу священнослужители Екатеринбургской епархии. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В воинских частях Центрального военного округа прошли торжественные мероприятия, посвящённые началу зимнего периода обучения. Военнослужащих благословили на учёбу священнослужители Екатеринбургской епархии.

Как сообщает пресс-служба митрополии, торжественные построения с участием священников прошли во многих воинских соединениях и частях военного округа. В частности, в 32 военном городке Екатеринбурга в митинге, посвященном началу зимнего периода обучения, приняли участие помощник командира 59 бригады управления по работе с верующими военнослужащими протоиерей Владимир Кисяков и духовник войсковой части 22316 иерей Димитрий Баженов.

В 43 бригаде железнодорожных войск на митинге присутствовал помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими иерей Владимир Устинов. Он поздравил воинов-железнодорожников с началом учебного периода и благословил их на ратное служение Отечеству.

В войсковой части 32720 совершил молебен и провёл беседу с военнослужащими её духовник - иерей Павел Лоскутов.

В войсковой части 77979 на митинге присутствовал протоиерей Игорь Константинов, благочинный церквей Арамильского округа Екатеринбургской епархии. Он также совершил молебен на начало учебного периода обучения и окропил военнослужащих святой водой.

Военнослужащих НИЦ ФГБУ 48 ЦНИИ МО РФ с началом зимнего периода обучения поздравил духовник центра иерей Андрей Сибирцев.

Добавим, что началом зимнего периодом обучения в Вооруженных Силах называется переход на ведение боевой подготовки, то есть обучения, в зимнее время года.