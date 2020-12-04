Православная Церковь 4 декабря отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы

В канун торжества митрополит Кирилл совершил всенощное бдение в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе Екатеринбурга. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Православные верующие 4 декабря встречают праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы. В канун торжества митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил всенощное бдение в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе Екатеринбурга.

В ходе состоявшегося накануне богослужения владыке Кириллу сослужили старший священник Иоанно-Предтеченского кафедрального собора иерей Павел Кононенко, духовенство храма и клирики Екатеринбургской епархии.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, полное название праздника Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Это второй двунадесятый Богородичный праздник церковного года. В этот день православные христиане вспоминают, как святые праведные Иоаким и Анна привели в Иерусалимский храм свою трёхлетнюю дочь, Пресвятую Богородицу, чтобы исполнить свой обет перед Господом.

В ходе состоявшегося накануне богослужения владыке Кириллу сослужили старший священник Иоанно-Предтеченского кафедрального собора иерей Павел Кононенко, духовенство храма и клирики Екатеринбургской епархии.

В эти дни для православных верующих продолжается последний в уходящем году пост - Рождественский. Это сорокадневный период подготовки к встрече Рождества Христова.