Названы имена лауреатов Премии главы митрополии в области культуры и искусства

Названы имена лауреатов Премии главы митрополии в области культуры и искусства. Фото: Владимир Мартьянов.

Екатеринбургская епархия объявила лауреатов Премии главы митрополии в области культуры и искусства за 2020 год. Награды вручат после отмены ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, лауреаты Премии главы митрополии традиционно объявляются 7 декабря, в День святой Екатерины - небесной покровительницы города.

Премии глав митрополии 2020 года получат:

Георгий Негашев — кинорежиссёр, продюсер, директор телекомпании "СНЕГА", генеральный директор Открытого фестиваля документального кино "Россия", лауреат премии губернатора Свердловской области;

— кинорежиссёр, продюсер, директор телекомпании "СНЕГА", генеральный директор Открытого фестиваля документального кино "Россия", лауреат премии губернатора Свердловской области; Алексей Ефремов — художник, лауреат премии губернатора Свердловской области;

— художник, лауреат премии губернатора Свердловской области; Евгений Щекалёв — композитор, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза композиторов России, лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат телефестивалей "Песня Года", лауреат премии губернатора Свердловской области;

— композитор, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза композиторов России, лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат телефестивалей "Песня Года", лауреат премии губернатора Свердловской области; Нина Буйносова — писатель, поэт, член Союза писателей России и Союза журналистов России, лауреат Всероссийской литературной премии им. П.П. Бажова, почётный гражданин города Каменска-Уральского;

— писатель, поэт, член Союза писателей России и Союза журналистов России, лауреат Всероссийской литературной премии им. П.П. Бажова, почётный гражданин города Каменска-Уральского; Татьяна Горкунова — писатель, поэт, член Союза российских писателей, лауреат Всероссийской литературной премии им. П.П. Бажова, координатор общественного проекта "СПАСИБО!";

— писатель, поэт, член Союза российских писателей, лауреат Всероссийской литературной премии им. П.П. Бажова, координатор общественного проекта "СПАСИБО!"; Владимир Нестеров — народный артист РФ, кавалер ордена Почёта, артист Екатеринбургского театра юного зрителя, член Союза театральных деятелей РФ, лауреат премии губернатора Свердловской области, обладатель почётного знака "За заслуги перед городом Екатеринбургом".

Данную премию учредил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в 2017 году с целью отметить вклад деятелей искусства в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций русской культуры. При определении лауреатов учитываются не столько профессиональные достижения, сколько общественно значимая деятельность номинантов и их вклад в воспитание будущих продолжателей лучших традиций русской культуры.

Напомним, в прошлом году лауреатами Премии главы митрополии стали директор Уральской специальной музыкальной школы (колледжа), музыковед Эльвира Архангельская, народная артистка РФ, ведущая актриса Екатеринбургского ТЮЗа Светлана Замараева, художник-акварелист, член Союза художников России Владимир Кошелёв, заведующий кафедрой композиции Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского профессор Анатолий Нименский, заслуженная артистка РФ, народная артистка Башкортостана Татьяна Петрова, сопредседатель Союза российских писателей, председатель Екатеринбургского отделения Союза российских писателей Арсен Титов.