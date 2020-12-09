«Печально, что владыка Кирилл уезжает... Радостно, что вернётся епископ Евгений»

Архиереи Екатеринбургской митрополии – и прежний, и нынешний – не раз давали «Областной газете» обстоятельные интервью по самым острым проблемам церковной и общественной жизни.

Епископ Бронницкий Евгений стал новым преосвященным Екатеринбургским и Верхотурским, главой Екатеринбургской митрополии. Бывший митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назначен главой Татарстанской митрополии. Такое решение в минувший вторник было принято во время дистанционного заседания Священного синода Русской Православной Церкви.

Неожиданная смена главы Екатеринбургской митрополии стала одной из самых обсуждаемых новостей. Митрополит Кирилл возглавлял Екатеринбургскую митрополию более девяти лет. Теперь он займёт место главы Татарстанской митрополии, предыдущий руководитель которой, митрополит Феофан (Ашурков), скончался на 74-м году жизни 20 ноября 2020 года.

– Казанская кафедра, одна из самых важных в русской церкви, овдовела, поэтому туда срочно нужен был опытный и грамотный человек, а владык такого уровня у нас в стране немного, – считает историк и публицист, кандидат исторических наук, заместитель председателя Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл», генерал-лейтенант Службы внешней разведки Российской Федерации (в отставке) Леонид Решетников. – Казань – очень сложное место. Мусульман там чуть больше, чем православных, и эта территория привлекает внимание наших зарубежных недоброжелателей, которые желают расстроить тот конфессиональный мир, который там налажен. И владыке придётся сталкиваться с этим новым фронтом. Начинающего архиерея посылать в Казань нельзя – это место для уверенного и сильного, который сможет вести грамотную политику и в то же время идти на диалог с людьми. И митрополит Кирилл, которого я давно знаю, обладает всеми этими качествами. Это назначение – реальный следующий шаг вперёд в его служении. В Казани ему будет сложнее, чем в Екатеринбурге, но надо рассматривать это как ответственное поручение патриарха.

Досье "ОГ" Митрополия – епископская кафедра, имеющую в своём подчинении несколько епископий. В современной России митрополии были созданы в 2011 году в ходе реформы епархиального устройства Русской православной церкви, которую начал патриарх Кирилл. Екатеринбургская епархия, границы которой совпадали с границами Свердловской области, была разделена на три: Екатеринбургскую, Каменскую и Нижнетагильскую. Все вместе они образовали Екатеринбургскую митрополию. В настоящее время она состоит из 5 епархий: Екатеринбургской

Алапаевской

Каменской

Нижнетагильской

Серовской Первым митрополитом Екатеринбургским был Кирилл (в миру – Михаил Наконечный). Одновременно он был главой Екатеринбургской епархии. Епархию Кирилл возглавлял 9 лет и 4 месяца. Больше него этот пост занимали только три архиерея: Климент (Перестюк) – 13 и 10 месяцев (1966-1980), Товия (Остроумов) – 12 лет и 3 месяца (1944-1957), Викентий (Морарь) – 12 лет (1999-2011).

Наследие митрополита

В Екатеринбургской епархии расстроены переездом владыки Кирилла, но при этом понимают, что в Татарстанской митрополии он сейчас, вероятно, нужнее. Для Свердловской области Кирилл сделал очень много.

В первую очередь – способствовал возрождению и строительству новых храмов и церквей. Их на территории нашего региона за последние почти десять лет появился не один десяток: храм «Большой Златоуст» в Екатеринбурге, Александро-Невский собор Ново-Тихвинского женского монастыря, храм Порт-Артурской иконы Божией Матери, Храм во имя святых праведных богоотец Иоакима и Анны в Верхней Пышме, Благовещенский храм в Академическом районе Екатеринбурга и другие. Сегодня в Екатеринбургской епархии в процессе строительства и восстановления около 90 храмов.

Большим достижением Владыки стало восстановление Успенского собора в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. На территории этого памятника архитектуры в советские годы располагался хлебозавод. Долгое время храм находился в запустении. Ремонтные работы в соборе пока ещё не завершены, но это не мешает священнослужителям проводить в нём постоянные богослужения с 2013 года. Освящать собор, по-видимому, будет новый глава Екатеринбургской митрополии.

Митрополит Кирилл проводил большую миссионерскую и духовно-просветительскую работу в регионе и в вверенной ему Екатеринбургской епархии. Множество ярких проектов посвящены восстановлению исторической памяти общества, сохранению памяти о новомученниках и исповедниках Церкви Русской, Святой Царской семье и алапаевских мучениках. К слову, Царские дни, ежегодно проходящие в Екатеринбурге в начале июля, также стали привлекать огромное количество паломников только в последние годы.

Огромное развитие за последние почти десять лет получило и духовное образование на Среднем Урале: Екатеринбургская духовная семинария выведена в ТОП-7 духовных школ России, открылся Миссионерский институт, появилась кафедра теологии при Уральском государственном горном университете.

При митрополите Кирилле открылся духовно-просветительский центр Екатеринбургской епархии и культурно-просветительский центр "Царский", где проходят разные значимые культурные события. Средний Урал стал регионом возрождения традиций хорового пения — здесь развито детское песенное творчество — продолжает радовать успехами архиерейская детская капелла "Октоих", и «взрослые» хоры — мужской хор духовенства епархии, хор миссионерского института "Горлица", архиерийский хор Свято-Троицкого кафедрального собора, приходские хоры.

Большую работу Екатеринбургская епархия стала проводить и в сфере молодёжной политики: развиваются молодёжные объединения как спортивно-патриотической направленности, например Братство православных следопытов и проект «Русский силомер», так и творческие, как «Императорский бал» лучших выпускников общеобразовательных школ региона, интеллектуальная игра «Познай истину», многочисленные рождественские, пасхальные проекты.

На новый уровень выведено и социальное служение: уже несколько лет в Свердловской области действует Православная служба милосердия, которая реализует более 20 направлений помощи нуждающимся. И, конечно, уральцам возвращают память о покровительнице уральской столицы Святой Екатерине. Сегодня в образовательном и культурном пространстве ведется масштабная просветительская деятельность о роли этой святой в жизни Екатеринбурга, в результате городского общественного опроса определено место строительства храма в её честь, ведется работа над проектом главного православного собора региона.

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ Епископ Бронницкий Евгений, преосвященный Екатеринбургский и Верхотурский, глава Екатеринбургской митрополии, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси (в миру – Алексей Кульберг), родился в Московской области в 1972 году. В 1995 году окончил Московский авиационный институт, с 1990 по 2004 год работал в Центральном научно-исследовательском радиотехническом институте им. Берга в Москве.

В 1995 году поступил в Православный Свято-Тихоновский богословский институт, в 2004 году рукоположен в диакона.

С 2004 по 2012 год – настоятель храма Рождества Богородицы села Великое Ярославской области.

В 2012 году перешёл в клир Екатеринбургской епархии и стал (до 2014 года) настоятелем храма «Большой Златоуст» в Екатеринбурге.

В 2014 году защитил диплом в Екатеринбургской духовной семинарии, стал настоятелем Вознесенского архиерейского подворья.

В марте 2015 года был назначен первым помощником правящего архиерея Екатеринбургской епархии.

В июле 2016 года пострижен в монашество, возведён в сан архимандрита, стал епископом.

С 2018 года возглавил Нижнетагильскую и Невьянскую епархию после окончания Общецерковной аспирантуры и докторантуры при Русской христианской гуманитарной академии Санкт-Петербурга.

С 11 марта 2020 года – заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

25 августа 2020 года Священным синодом назначен викарием патриарха Московского и всея Руси с титулом «Бронницкий», наместником Московского Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве и председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

«Духовный потомок»

«Преосвященным Екатеринбургским и Верхотурским, главой Екатеринбургской митрополии быть епископу Бронницкому Евгению, викарию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, с освобождением его от должности наместника Донского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы и с сохранением за ним должности председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации», – написано в журнале №93 по итогам заседания Священного Синода от 8 декабря 2020 года.

Для Среднего Урала это, можно сказать, большая удача: владыка Евгений – прямой «духовный потомок» митрополита Кирилла. Он прибыл в Екатеринбург вслед за митрополитом Кириллом из Ярославля в 2012 году, и последние восемь лет его жизни тесно связаны с нашим краем. К слову, представители СМИ его ценят особо: он всегда с готовностью откликался на просьбы дать комментарии по разным, даже неудобным темам.

– Владыка Евгений – воспитанник владыки-митрополита. Он долго был его правой рукой, очень хорошо знает Екатеринбургскую митрополию и все нюансы её работы, – сказали «Облгазете» в пресс-службе Екатеринбургской епархии. – Очень гармоничное назначение. Это значит, что все дела и начинания, которые оставил митрополит Кирилл, будут продолжены. В новый сан владыку Евгения должны возвести в ближайшее время, пока он ещё в Москве.

Леонид Решетников считает, что епископ Евгений – уверенный и истинно верующий человек, с которым екатеринбургская епархия будет развиваться и дальше. Похожего мнения придерживается и религиовед, сектовед, доктор исторических наук, профессор Московского лингвистического университета Роман Силантьев. Но подчёркивает, что новому митрополиту будет непросто.

– То, что новым митрополитом стал владыка Евгений, близкий сподвижник митрополита Кирилла, намекает на то, что политика архиерея устраивала церковь, – считает Роман Силантьев. – Если бы, например, вернули обратно митрополита Викентия, то это было бы намёком на то, что политику надо резко менять. А так преемственность сохранится, прежний и нынешний митрополиты – единомышленники, хотя, конечно, владыка Евгений сделает и что-то своё. Это важно, потому что надо решать проблему Среднеуральского монастыря и кафедрального собора Святой Екатерины. Вопрос с Романовым решится, но сама эта секта и скандал не лучшим образом сказываются на перспективах кафедрального собора. Быстро это решить не получится, сколько-то лет ещё пройдёт, так что владыке Евгению придётся трудно.

КОММЕНТАРИЙ Пётр МУЛЬТАТУЛИ, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и исторического архивоведения Московского государственного института культуры: - Новому митрополиту Екатеринбургской митрополии придётся непросто, так как ему предстоит решить два важных вопроса: строительство храма Святой Екатерины и ситуация со Среднеуральским монастырём. Что касается строительства храма, то люди должны встряхнуться и понять, что это важно в первую очередь для них. На мой взгляд, духовная ситуация изменилась, и сейчас самый главный храм Екатеринбурга - Храм-на-Крови, но и храм духовной покровительницы города должен быть обязательно. Начинать что-то делать нужно тогда, когда народ высказывает свою волю, но он, к сожалению, остаётся в стороне. С отлучённым от церкви Николаем Романовым, бывшим отцом Сергием, та же ситуация. Пока часть людей будет ходить к этому раскольнику, то эта ситуация будет подогреваться, и решить этот вопрос трудно любому митрополиту. Люди, которые туда ходят, не понимают, что тем самым ещё больше расшатывают Русскую церковь и нарушают её святые каноны. Я хорошо знаю владыку Евгения - это очень мудрый пастырь. Глубоко верующий человек, который умеет разговаривать с людьми, и надеюсь, что его святыми молитвами ситуация исправится. И, конечно, молитвами митрополита Кирилла, который и в Казани не будет забывать свой народ.

Мнение прихожанки Надежда МАЛЬЦЕВА, прихожанка и бывшая работница храма Рождества Христова на Уралмаше: – Митрополит Кирилл почти десять лет возглавлял нашу епархию, и за это время верующие прониклись к нему уважением и любовью. Владыка часто ездил по области, освящал новые храмы, заботился о монастырях. Особое внимание он проявлял к обителям в Верхотурье, Алапаевске и на Ганиной Яме – с каждым годом они становились всё краше и известнее за пределами нашей страны. При нём православная жизнь Екатеринбурга стала бить ключом: дважды к нам приезжал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Печально, что владыка Кирилл уезжает в Казань. Радует лишь то, что в Екатеринбург вернётся епископ Евгений. Мне доводилось с ним встречаться, когда он был епископом Нижнетагильским. Человек он замечательный — мудрый, учтивый, открытый. А главное, он прожил в нашей области восемь лет и ему не надо вникать в церковные дела митрополии.

В ТЕМУ После смены главы Екатеринбургской митрополии решением Священного синода РПЦ в Серовской и Алапаевской епархиях назначили временных руководителей. В Серовской епархии им стал Преосвященный епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий, который ранее уже возглавлял эту епархию с апреля 2018 года до конца августа этого года, после чего был назначен главой Нижнетагильской епархии. Временное управление Алапаевской епархией поручено Преосвященному епископу Каменскому и Камышловскому Мефодию. Ранее ею руководил епископ Леонид, который 11 марта 2020 года решением Священного синода избран епископом Аргентинским и Южноамериканским.

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Опубликовано в №231 от 10.12.2020