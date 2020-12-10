Евгений Куйвашев поздравил уральских евреев с Ханукой

В эти дни принято зажигать ханукальные свечи, совершать добрые дела и помогать нуждающимся.​​​​​​​ Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил представителей еврейской общины региона и приверженцев иудаизма с Ханукой.В эти дни принято зажигать ханукальные свечи и помогать нуждающимся.

Поздравление главы региона опубликовано в сегодняшнем номере «Областной газеты». Евгений Куйваешев напомнил, что Ханука - «праздник обновления, очищения и света, победы добра над злом, праздник народа, отстоявшего свою веру».

Евгений Куйвашев также отметил, что приоритетом национальной политики в Свердловской области является создание равных возможностей для развития духовной культуры, языка и традиций всех проживающих в регионе народов.

«Еврейские национально-культурные общества и просветительские организации вносят весомый вклад в формирование уважительных и гармоничных межнациональных отношений в регионе. Екатеринбургский еврейский общинный центр «Синагога» ведёт большую просветительскую, гуманитарную, культурную и благотворительную деятельность, принимает активное участие во всех знаковых мероприятиях региона», - отметил Евгений Куйвашев.

В конце своего обращения глава региона пожелал всем приверженцам иудейской религии «крепкого здоровья, счастья, благополучия, семейного тепла, успехов во всех добрых делах».

В 2020 году начало праздника приходится на вечер 10 декабря, а окончание на вечер 18 декабря.