Буддисты с горы Качканар обратились к губернатору Свердловской области

7 декабря вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько лично посетил общину. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Уральские буддисты с горы Качканар написали письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Представители общины просят пересмотреть условия соглашения с компанией «ЕВРАЗ».

Обращение опубликовано на странице буддистской общины Шедруб Линг в социальных сетях. По словам председателя МБРО «Путь Будды» Семёна Загороднего, комплекс на коре Качканар является одним из всероссийских центров для буддийских паломников и местом развития внутреннего туризма. За 2019 год общину посетило свыше 10 тысяч гостей из разных регионов страны.

«Просим оказать содействие в утверждении действительно компромиссного разрешения ситуации между ЕВРАЗ КГОК и религиозной общиной монахов и мирян Шедруб Линга», - говорится в тексте обращения.

По мнению представителей общины, подписанное ранее соглашение о намерениях «реализовывалось однобоко», в результате чего «представители общины не имеют возможности проводить службы в предписанные дни и напрямую ограничены в исполнении религиозных потребностей».

Для разрешения ситуации буддисты предложили обеспечить возможность дежурства в Шедруб Линге и постоянный доступ ограниченному числу представителей общины, включить в разрешённые для посещения комплекса туристами и паломниками не только выходные, но и общепраздничные дни, а также закрепить за комплексом официальный статус религиозного сооружения.

По мнению уральских буддистов, эти шаги будут способствовать «мирному сосуществованию буддийской общины и представителей управления ЕВРАЗ КГОК на основании соглашения».

«Для бесконфликтного соседства Шедруб Линга и ЕВРАЗ КГОК нет неразрешимых препятствий», - уверены авторы письма.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», соглашение, о котором идёт речь, было подписано в октябре 2019 года. Согласно договору, буддисты общины Шедруб Линг согласились освободить площадку на горе Качканар для разработки Собственно-Качканарского месторождения ЕВРАЗа.

Члены общины должны были освободить занимаемую ими территорию на горе Качканар к 1 ноября 2020 года. Однако в назначенный срок буддисты отказались покидать общину, обвинив «ЕвразХолдинг» в нарушении заключённого «Соглашения о намерениях».

В «ЕвразХолдинге», в свою очередь, уверены, что условия договора нарушают сами буддисты.

«Компания и правительство области полностью выполнили все взятые на себя по соглашению обязательства», - рассказали ранее «Облагазете» в пресс-службе предприятия.

На сторону «Евраза» встали и свердловские власти. По данным департамента информполитики Свердловской области, буддистам выделили землю для переезда, а также привели в порядок дорогу. Кроме того, 26 миллионов рублей поступили общине в качестве благотворительной помощи. Однако представители религиозной организации не выполнили свою часть договорённости.

Добавим, что 7 декабря вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько лично посетил Нижнетуринский и Качканарский городские округа и ознакомился с ходом работ по освоению Собственно-Качканарского месторождения предприятием ЕВРАЗ КГОК. В ходе поездки вице-губернатор встретился и с жителями Качканара и с представителями буддистской общины, обосновавшейся ранее там, где сейчас должны вестись взрывные работы.

«Пока должен признать, что буддисты ведут себя не по-партнёрски. Подписали соглашение, согласились с условиями, а сейчас выдвигают новые требования. Но я хочу напомнить, что каждый пункт в договоре был выверен. Люди получили деньги, дорога построена. Мы считаем, что общине созданы комфортные условия для переезда и существования. Для нас будет однозначным приоритетом развитие предприятия, а соответственно развитие всего города», — сказал в ходе поездки Сергей Бидонько.