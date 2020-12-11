Епископ Евгений и митрополит Кирилл проведут совместное богослужение в Храме-на-Крови в Екатеринбурге

Торжественная встреча нового главы Екатеринбургской митрополии Преосвященного владыки Евгения состоится в субботу, 12 декабря. Фото: Алексей Кунилов

Преосвященный Владыка Евгений в предстоящие выходные проведёт в Екатеринбурге первые богослужения в статусе главы Екатеринбургской митрополии. В воскресенье, 13 декабря, епископ Евгений совместно с митрополитом Кириллом (ныне Преосвященный Казанский и Татарстанский) возглавят архиерейскую Божественную литургию в Храме-Памятнике на Крови.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, начало Божественной литургии назначено на 9:00. Прямую трансляцию богослужения будет вести православный телеканал «Союз».

Торжественная встреча нового главы Екатеринбургской митрополии Преосвященного владыки Евгения состоится в субботу, 12 декабря, также в Храме-Памятнике на Крови. После встречи Епископ Евгений совершит молебен святым Царственным страстотерпцам. Начало богослужения в 14:30.

Напомним, Епископ Бронницкий Евгений стал новым преосвященным Екатеринбургским и Верхотурским, главой Екатеринбургской митрополии, 8 декабря. Такое решение было принято в минувший вторник в ходе дистанционного заседания Священного синода Русской православной церкви.

Владыка Евгений был освобождён от должности наместника Донского ставропигиального мужского монастыря города Москвы. При этом за ним сохранена должность председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

На том же заседании бывший митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назначен Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии, Он возглавлял Екатеринбургскую митрополию более девяти лет.

Владыка Евгений – прямой «духовный потомок» митрополита Кирилла. Он прибыл в Екатеринбург из Ярославля в 2012 году. Последние восемь лет его жизни тесно связаны Уралом.

Подробнее о смене главы Екатеринбургской митрополии читайте в материале «Областной газеты».