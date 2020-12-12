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Общество / Религия
12 декабря 2020, 14:46

Новый глава Екатеринбургской митрополии владыка Евгений прибыл в Екатеринбург

Торжественная встреча Преосвященного владыки Евгения состоялась 12 декабря в аэропорту Кольцово.

Торжественная встреча Преосвященного владыки Евгения состоялась 12 декабря в аэропорту Кольцово. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбург прибыл новый глава Екатеринбургской митрополии. Торжественная встреча Преосвященного владыки Евгения состоялась 12 декабря в аэропорту Кольцово.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, владыку Евгения встречали духовенство митрополии и заместитель губернатор Свердловской области Павел Креков.

Напомним, Епископ Бронницкий Евгений стал новым преосвященным Екатеринбургским и Верхотурским, главой Екатеринбургской митрополии, 8 декабря. Такое решение было принято в минувший вторник в ходе дистанционного заседания Священного синода Русской православной церкви.

Владыка Евгений был освобождён от должности наместника Донского ставропигиального мужского монастыря Москвы. При этом за ним сохранена должность председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

На том же заседании бывший митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назначен Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии, Он возглавлял Екатеринбургскую епархию более девяти лет.

Владыка Евгений – прямой «духовный потомок» митрополита Кирилла. Он прибыл в Екатеринбург из Ярославля в 2012 году. Последние восемь лет его жизни тесно связаны Уралом. Подробнее о смене главы Екатеринбургской митрополии читайте в материале «Областной газеты».

Добавим, что ввоскресенье, 13 декабря, владыка Евгений совместно с митрополитом Кириллом (ныне Преосвященный Казанский и Татарстанский) возглавят архиерейскую Божественную литургию в Храме-Памятнике на Крови Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

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