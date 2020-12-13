Православные верующие отмечают день памяти святого апостола Андрея Первозванного

Митрополит Кирилл и епископ Евгений совершили архиерейское всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Фото: Екатеринбургская епархия

Православная Церковь отмечает 13 декабря день памяти святого апостола Андрея Первозванного. В канун торжества митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и епископ Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершили архиерейское всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, архипастырям сослужило духовенство митрополии. Со словом проповеди к участникам богослужения обратился клирик Свято-Троицкого кафедрального собора протоиерей Сергий Алексеев.

Пастырь напомнил о праздничных богослужениях предстоящей седмицы: празднестве великомученицы Варвары (четверг, 17 декабря), памяти преподобного Саввы Освященного (пятница, 18 декабря) и памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских (суббота, 19 декабря).

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», новый глава Екатеринбургской митрополии владыка Евгений прибыл в Екатеринбург накануне. В аэропорту Кольцово епископа встречали духовенство и заместитель губернатор Свердловской области Павел Креков.

По прибытию в столицу Урала владыка Евгений совершил молебен святым Царственным страстотерпцам в Храме-Памятнике на Крови.

Сегодня, 13 декабря, владыка Евгений совместно с митрополитом Кириллом (ныне Преосвященный Казанский и Татарстанский) возглавили архиерейскую Божественную литургию в Храме-Памятнике на Крови Екатеринбурга. Богослужение началось в 9:30.

Епископ Бронницкий Евгений стал новым преосвященным Екатеринбургским и Верхотурским, главой Екатеринбургской митрополии, 8 декабря. Такое решение было принято в минувший вторник в ходе дистанционного заседания Священного синода Русской православной церкви.

На том же заседании бывший митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назначен Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии, Он возглавлял Екатеринбургскую епархию более девяти лет.

Подробнее о смене главы Екатеринбургской митрополии читайте в материале «Областной газеты».