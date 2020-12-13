Евгений Куйвашев попрощался с митрополитом Кириллом и поприветствовал епископа Евгения

В Екатеринбурге прошла архиерейская Божественная литургия, которую возглавили митрополит Кирилл и епископ Евгений. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В Екатеринбурге прошла архиерейская Божественная литургия, которую возглавили митрополит Кирилл, ныне Преосвященный Казанский и Татарстанский, и епископ Евгений, Преосвященный Екатеринбургский и Верхотурский. Поздравить архиереев на богослужение в Храм-на-Крови пришли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, богослужение прошло при большом стечении верующих, пришедших проводить владыку Кирилла на Казанскую кафедру и поприветствовать нового главу Екатеринбургской митрополии - преосвященного владыку Евгения.

«Владыка Кирилл, вы славно потрудились здесь, на уральской земле. Были воплощены в жизнь многие начинания, строились и восстанавливались храмы, всё больше и больше людей приходили к вере. И это во многом благодаря вашему большому и всеобъемлющему труду. Благодарю вас за это и желаю на новом месте успехов», - поблагодарил Евгений Куйвашев митрополита Кирилла за время его работы на Урале.

Глава региона также поздравил епископа Евгения с прибытием в Свердловскую область.

«Владыка Евгений, с возвращением на Урал! Не сомневаюсь, что начинания владыки Кирилла и наши совместные начинания будут продолжены, всё намеченное будет реализовано», — обратился глава региона к новому главе митрополии.

Митрополит Кирилл и епископ Евгений в свою очередь обратились ко всем собравшимся в храме.

«Уходя сегодня на продолжение послушания святой Матери Церкви в другое место, я хотел бы сказать слова большой благодарности, даже не сказать, а просто от всей души поблагодарить Бога за его не престающую милость ко мне грешному», - сказал обращаясь к присутствующим митрополит Кирилл.

Также владыка Кирилл сказал слова напутствия сменившему его на Екатеринбургской кафедре епископу Евгению, поблагодарив Святейшего Патриарха Кирилла за то, что он поставил в Екатеринбургской митрополии служить именно владыку Евгения.

Его Высокопреосвященство вручил на память приемнику от лица священства, архипастырей и Архиерейского совета святую панагию с изображением святых Царственных страстотерпцев, в которой владыка Кирилл возглавлял богослужения в Царские дни.

В ответ глава Екатеринбургской митрополии епископ Евгений передал в дар митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу келейный образ святителя Тихона, освящённый на мощах святого, пожелав, чтобы он стал его спутником и покровителем.

Напомним, сегодня православные верующие отмечают день памяти святого апостола Андрея Первозванного.

Подробнее о смене главы Екатеринбургской митрополии читайте в материале «Областной газеты».