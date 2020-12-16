Клирик Екатеринбургской епархии награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Андрей Канев награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Священник Екатеринбургской епархии получил президентскую награду. Указом Президента России Владимира Путина протоиерей Андрей Канев награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, отец Андрей служит настоятелем приход в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах в Екатеринбурге. В приход также входят больничные храмы (молитвенные комнаты) в Доме престарелых и детской больнице № 9.

Награждённый священник возглавляет отдел Екатеринбургской епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами, правоохранительными и исправительными учреждениями. Кроме того, протоиерей Андрей Канев служит помощником начальника отделения по работе с верующими военнослужащими военно-политического управления Центрального военного округа.