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Общество / Религия
16 декабря 2020, 17:16

Клирик Екатеринбургской епархии награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Андрей Канев награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Андрей Канев награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Священник Екатеринбургской епархии получил президентскую награду. Указом Президента России Владимира Путина протоиерей Андрей Канев награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, отец Андрей служит настоятелем приход в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах в Екатеринбурге. В приход также входят больничные храмы (молитвенные комнаты) в Доме престарелых и детской больнице № 9.

Награждённый священник возглавляет отдел Екатеринбургской епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами, правоохранительными и исправительными учреждениями. Кроме того, протоиерей Андрей Канев служит помощником начальника отделения по работе с верующими военнослужащими военно-политического управления Центрального военного округа.

Областная газета Свердловской области

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