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Общество / Религия
17 декабря 2020, 13:02

Евгений Куйвашев встретился с Зелигом Ашкенази и поздравил его с Ханукой

Глава региона лично поздравил все еврейские общины города и области с Ханукой.

Глава региона лично поздравил все еврейские общины города и области с Ханукой. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл рабочую встречу с главным раввином города Екатеринбурга и Свердловской области Зелигом Ашкенази. Глава региона лично поздравил все еврейские общины города и области с Ханукой.

Евгений Куйвашев поблагодарил еврейские религиозные и национально-культурные организации за плодотворное деятельное сотрудничество.

«Убеждён, что мир и согласие между людьми различных конфессий и национальностей выдержат любые испытания и со временем будут только развиваться и крепнуть», - приводит слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

Главный раввин города и области поблагодарил Евгения Куйвашева за внимание к общине и по еврейской традиции пожелал главе региона и всем свердловчанам 120 лет жизни.

Напомним, как сообщала «Областная газета», ранее 10 декабря Евгений Куйвашев уже обращался к евреям Свердловской области по случаю Хануки. В 2020 году начало праздника приходится на вечер 10 декабря, а окончание - на вечер 18 декабря.

Областная газета Свердловской области

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