19 декабря православные отмечают День Николая Чудотворца

19 декабря православные отмечают День святителя Николая Чудотворца. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня, 19 декабря, Русская православная церковь отмечает День Николая Чудотворца. В этот день во всех храмах Екатеринбургской епархии состоится праздничная Божественная литургия.

В эти часы в монастырском соборе святого Александра Невского (Ново-Тихвинский монастырь) проходит праздничный молебен святителю Николаю перед частицей его мощей.

Только два раза в году великая святыня ‒ мощи святителя Николая ‒ выносится в центр храма и перед ней совершается молебен обо всех, кто нуждается в помощи.

Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, поклониться святыне можно будет в течение всего дня. Кроме того, сегодня всем Николаям в обители будут дарить подарки. Получить их можно в церковном магазине. Монастырь открыт с 6:00 до 20:00.

С древности Николай Чудотворец почитался как помощник путешественникам, купцам, несправедливо осужденным и детям. В западном народном христианстве его образ трансформировался в Санта-Клауса (Santa Claus в переводе с англ. ‒ святой Николай).

Николай Чудотворец жил в III веке в Малой Азии. Во взрослом возрасте раздал всё свое наследство бедным и стал священником, а затем и епископом в городе Миры (сейчас город Демре, Турция). Ещё при жизни святитель прославился многими чудесами.

Русские люди стали почитать Николая Чудотворца вскоре после Крещения Руси. Николаю Угоднику на Руси посвящено немало храмов и монастырей.