Темы дня

Общество / Религия
19 декабря 2020, 09:05

19 декабря православные отмечают День Николая Чудотворца

православный праздник

19 декабря православные отмечают День святителя Николая Чудотворца. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня, 19 декабря, Русская православная церковь отмечает День Николая Чудотворца. В этот день во всех храмах Екатеринбургской епархии состоится праздничная Божественная литургия.

В эти часы в монастырском соборе святого Александра Невского (Ново-Тихвинский монастырь) проходит праздничный молебен святителю Николаю перед частицей его мощей.

Только два раза в году великая святыня ‒ мощи святителя Николая ‒ выносится в центр храма и перед ней совершается молебен обо всех, кто нуждается в помощи.

Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, поклониться святыне можно будет в течение всего дня. Кроме того, сегодня всем Николаям в обители будут дарить подарки. Получить их можно в церковном магазине. Монастырь открыт с 6:00 до 20:00.

С древности Николай Чудотворец почитался как помощник путешественникам, купцам, несправедливо осужденным и детям. В западном народном христианстве его образ трансформировался в Санта-Клауса (Santa Claus в переводе с англ. ‒ святой Николай). 

Николай Чудотворец жил в III веке в Малой Азии. Во взрослом возрасте раздал всё свое наследство бедным и стал священником, а затем и епископом в городе Миры (сейчас город Демре, Турция). Ещё при жизни святитель прославился многими чудесами. 

Русские люди стали почитать Николая Чудотворца вскоре после Крещения Руси. Николаю Угоднику на Руси посвящено немало храмов и монастырей.

Сейчас церковь Николая Чудотворца (Демре), на территории которой расположен памятник святителю, не действует. Там находится музей. Фото: Нина Георгиева

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.12.2020, 10:25 / Общество
В Екатеринбурге в результате ДТП погибли два человека, четыре пострадали
19.12.2020, 09:47 / Общество
В Свердловской области за пять дней COVID-19 подхватили почти 2000 человек
18.12.2020, 23:47 / Общество
На Серовском тракте семь машин улетели в кювет
18.12.2020, 21:52 / Спорт
"Урал" сыграл вничью с "Тамбовом" в последнем матче осенней части чемпионата России
18.12.2020, 21:30 / Культура
В Екатеринбурге открылся музей военной истории "Свердловск: Говорит Москва!"