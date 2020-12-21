В Екатеринбург доставят Вифлеемский огонь

В Екатеринбург прибудет Вифлеемский огонь. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбург прибудет Вифлеемский огонь. Его доставят в уральскую столицу из Москвы скауты из Братства православных следопытов.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, международная акция «Вифлеемский огонь: Свет мира и дружбы» стартовала в России 20 декабря. Символический огонь зажёг на Крутицком подворье в Москве председатель Синодального отдела по делам молодёжи епископ Истринский Серафим.

Огонь приняли скауты из Братства православных следопытов - воспитанники Екатеринбургского регионального отделения, отряда в честь казачьего атамана Семёна Дежнёва из Лесного во главе с иереем Алексием Занозиным.

В Екатеринбург огонь прибудет 22 декабря. В этот же день, в 19:00 по благословению протоиерея Максима Миняйло в Храме-на-Крови состоится торжественная передача огня в региональные отряды следопытам из Кемеровского отделения и Челябинской дружины «Россич».

Отмечается также, что за две недели до Рождества православные следопыты вместе со светом Вифлеемского огня примут участие в благотворительных акциях «Время заботы», «Рождественское чудо» и «Край святой Екатерины».

Рождественская акция «Вифлеемский огонь: свет мира и дружбы» проходит по благословению епископа Истринского Серафима во исполнение решения Священного Синода от 5 марта 2010 года. Получив Вифлеемский огонь, следопыт хранит огонь до Рождества Христова у себя дома.