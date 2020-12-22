«Я всегда за то, чтобы договариваться»: Евгений Куйвашев - о ситуации вокруг горы Качканар

Глава региона выразил надежду, что ситуация разрешится в кратчайшие сроки. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе пресс-конференции высказался о ситуации с буддистским комплексом на горе Качканар. Глава региона выразил надежду на то, что ситуация разрешится в кратчайшие сроки, до принудительного исполнения решения суда.

Губернатор напомнил, что власти региона выступили в этой ситуации посредниками между буддистами из общины Шедруб Линг и «Евразом».

«Я всегда за то, чтобы договариваться. Есть решение суда у «Евраза» по этому поводу. Мы усадили стороны за стол переговоров и, как мне казалось, обо всём договорились. У меня есть надежда, что мы решим этот вопрос до принудительного исполнения решения суда. Все предпосылки для этого есть. Мои коллеги ездили, общались с этими товарищами. Думаю, что этот вопрос решим. Каких либо сомнений нет», - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», по соглашению, которое было подписано в октябре 2019 года, буддисты общины Шедруб Линг согласились освободить площадку на горе Качканар для разработки Собственно-Качканарского месторождения "Евраза" к 1 ноября 2020 года.

Однако в назначенный срок буддисты отказались покидать общину, обвинив «ЕвразХолдинг» в нарушении заключённого соглашения. В «ЕвразХолдинге», в свою очередь, уверены, что условия договора нарушают сами буддисты.

7 декабря вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько лично посетил Нижнетуринский и Качканарский городские округа и ознакомился с ходом работ по освоению Собственно-Качканарского месторождения предприятием ЕВРАЗ КГОК. В ходе поездки вице-губернатор встретился и с жителями Качканара, и с представителями буддистской общины, обосновавшейся ранее там, где сейчас должны вестись взрывные работы.

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