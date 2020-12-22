Судебных приставов и представителей Екатеринбургской епархии не пустили в монастырь, захваченный отцом Сергием

Делегация прибыла на территорию Среднеуральского женского монастыря с целью проведения строительно-технической экспертизы. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Представители Екатеринбургской епархии, судебные приставы и эксперты прибыли сегодня на территорию Среднеуральского женского монастыря с целью проведения строительно-технической экспертизы. Сторонники отлучённого от церкви отца Сергия (Николая Романова) отказались впускать делегацию в монастырь.

Строительно-техническая экспертиза была назначена определением областного Арбитражного суда от 18 декабря 2020 года. Земельные участки, на которых располагается монастырь, находятся в пользовании епархии, они были предоставлены для осуществления религиозной деятельности. Кроме того, все договоры по вопросам деятельности монастыря также заключались с Екатеринбургской епархией.

Согласно уставам религиозных организаций в ведении Русской Православной Церкви, всё имущество религиозного значения является церковным имуществом, порядок управления которым назначает Синод, а оперативное управление - епархия и уполномоченные ей организации.

"Когда игумен или игуменья монастыря строят здания и сооружения на епархиальной земле, они не своё личное сооружение возводят, но Русской Православной Церкви. Так и в данном случае, Игумения Варвара (Крыгина) по благословению и при поддержке Правящего Архиерея, а также при содействии духовника обители, благодетелей и меценатов Русской Церкви строила монастырский комплекс, принадлежащий Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви", - пояснили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Уточняется, что после длительных переговоров представителей епархии и судебных приставов с захватчиками монастыря, на территорию сооружения впустили только одного эксперта.

"Захватчики монастыря спешат представить в информационном поле законные действия "штурмом монастыря", чтобы в очередной раз попытаться оправдать собственное беззаконие", - комментируют ситуацию в епархии.

Напомним, в сентябре в Среднеуральском женском монастыре началась инвентаризация имущества. Проверку организовала специально созданная епархиальная комиссия, цель которой - обнаружить не оформленные в установленном порядке объекты недвижимости, расположенные на территории обители. В настоящее время юридический отдел епархии продолжает заниматься оформлением строений.

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