В Екатеринбург доставили Вифлеемский огонь

Вифлеемский огонь доставили из Москвы православные следопыты. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Храме-на-Крови в Екатеринбурге состоялась торжественная передача Вифлеемского огня. Его доставили из Москвы православные следопыты.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, огонь доставили в столицу Урала в рамках международной акции «Вифлеемский огонь: Свет мира и дружбы». Ранее он был зажжён от свечи в храме Рождества Христова в Вифлееме. 20 декабря 2020 года на Крутицком подворье в Москве епископ Истринский Серафим, глава Синодального отдела по делам молодёжи, передал его Братству православных следопытов. Скауты привезли огонь в уральскую столицу для передачи другим православным патриотическим организациям.

Вечером 22 декабря в Храме-на-Крови эстафету Вифлеемского огня приняло Екатеринбургское региональное отделение Братства православных следопытов - Дружина во имя святого праведного воина Феодора Ушакова.

Вместе с Екатеринбургом огонь приняли православные следопыты из Кемеровского и Челябинского региональных отделений, а также разведчики из Качканара из Организации российских юных разведчиков.

На этой неделе следопыты продолжат доставлять Вифлеемский огонь в отряды и храмы Екатеринбургской митрополии. В рамках проекта «Время заботы» огонь отвезут к подопечным Православной службы милосердия. В канун Рождества Христова вместе с огнём подростки отправятся с поздравлениями в Обитель милосердия при храме святой Елисаветы Феодоровны.