25 декабря католики отмечают Рождество

25 декабря празднуется католическое Рождество. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня, 25 декабря, католики всего мира и люди, следующие Григорианскому календарю, отмечают Рождество Христово. В храмах проходят праздничные богослужения.

В этот день верующие отмечают рождение младенца Иисуса от Пресвятой Девы Марии. Согласно христианскому вероучению, Сын Божий родился в Вифлееме.

Вместе с католиками праздник отмечают протестанты, живущие по григорианскому календарю, а также 11 из 15 поместных православных церквей мира, придерживающиеся новоюлианского календаря, который совпадает с григорианским.

Символом Рождества является наряженная ель, которая трактуется как древо рая и вечной жизни. На Рождество принято дарить друг другу подарки.

"И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!"(Лк 2:10-14)

Напомним, православные верующие, придерживаясь Юлианского календаря, празднуют Рождество 7 января.