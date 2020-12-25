Святейший Патриарх Кирилл возвёл епископа Евгения в сан митрополита Екатеринбургского и Верхотурского

Патриарх Кирилл возвёл епископа Евгения в сан митрополита Екатеринбургского и Верхотурского. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвёл главу Екатеринбургской митрополии епископа Бронницкого Евгения в сан митрополита Екатеринбургского и Верхотурского. Церемония состоялась в домовом храме Патриаршей резиденции Данилова монастыря города Москвы.

"В соответствии с Положением о наградах (пункт 2.2.1), "возведение в сан архиепископа и возведение в сан митрополита определяются местом служения. Митрополит — это архиепископ главного города митрополии и митрополит области. Архиепископ — епархиальный архиерей города и области, не входящих в митрополию", — сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Напомним, что епископ Бронницкий Евгений стал новым преосвященным Екатеринбургским и Верхотурским, главой Екатеринбургской митрополии 8 декабря. Такое решение было принято в ходе дистанционного заседания Священного синода Русской православной церкви. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назначен Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии. Он возглавлял Екатеринбургскую епархию более девяти лет.

В воскресенье, 13 декабря, владыка Евгений совместно с митрополитом Кириллом (ныне Преосвященный Казанский и Татарстанский) возглавляли архиерейскую Божественную литургию в Храме-на-Крови. На богослужении присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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