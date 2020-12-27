Православные верующие отмечают неделю святых праотцев

Митрополит Евгений совершил всенощное бдение в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе Екатеринбурга. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Православная Церковь 27 декабря встречает неделю святых праотцев. В канун торжества митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил всенощное бдение в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, перед началом богослужения владыка Евгений совершил литию в крипте храма, у места погребения архиепископа Климента, возглавлявшего Свердловскую и Курганскую кафедру в период с 1966 по 1979 годы.

За всенощным бдением правящему архиерею сослужили руководитель службы протокола Екатеринбургской епархии протоиерей Николай Тарантин, старший священник Иоанно-Предтеченского кафедрального собора иерей Павел Кононенко, духовенство храма и клирики епархии.

Владыка Евгений поблагодарил духовенство за совместную молитву о покойных архипастырях Екатеринбургской епархии, упокоенных в крипте храма.

Напомним, 25 декабря, владыка Евгений был возведен Святейшим Патриархом в сан митрополита.

Добавим, что сегодня, 27 декабря, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возглавит праздничную архиерейскую литургию в Храме-на-Крови.

Неделя (то есть воскресенье) святых праотцев отмечается за две недели до Рождества Христова.