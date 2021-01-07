Фото: Пресс-служба Екатеринбургской епархии

Рождественское послание Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения всечестному духовенству, преподобному монашеству и боголюбивой пастве Екатеринбургской Митрополии

«В сей день узы давние осуждения Адамова развязаны, рай для нас открыт. Змий сделался бессилен: ибо ту, которую он первой обольстил, увидел ныне ставшей Матерью Создателя. О глубина богатства, и премудрости, и ведения Божия!»

(Стихира на стиховне прп. Иоанна Дамаскина)

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!

Как радостно, как блаженно нынешнее торжество! Как согревает сегодня зимний мороз, как светоносна ночь Рождества и как много сил даёт утомление череды праздничных богослужений! «Днесь Безначальный начинается и Слово воплощается», сегодня мы с трепетом переживаем тайну снисхождения Бога, о котором созерцание подобает начинать не словесно, а песненно; и не человеческой речью, а Ангельской: «Слава в Вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!»

И если лишь воспоминание Рождества Христова, которое для нас, живущих более чем в двух тысячах лет от Него, исполняет души такой радостью, то как описать ликование тех, кто тысячелетиями ожидал пришествия Спасителя и наконец увидел тихий, немерцающий свет Вифлеемской звезды.

Ещё до сотворения мира великий и судьбоносный Совет Святой Троицы знает, как будет спасён имеющий не устоять в добре первый человек. Адам ещё не сотворён, но уже возлюблен, Ева ещё не согрешила, но уже прощена, ещё не совершилось падение, но Сын Божий уже готов воплотиться, чтобы стереть главу змия. Бог знает, с каким терпением Ему придётся спасать человека и как долго, и как трудно будет ждать ответной любви нетерпеливого человека. В самых благоприятных условиях райского блаженства, просвещённости, силы и богообщения человеку не терпится поскорее завершить работу над своим совершенствованием. Он хочет стать Богом быстро, лишь вкусив от запретного плода. Но, не научившись терпению в раю, человек посылается за терпением в место изгнания, туда, где он проливает пот над землёй, производящей ему колючки терний и горечь сорных трав. Господь обещает рождение Младенца, Который вернёт человечеству рай. Адам и Ева ждут, что этим обещанным Спасителем станет их ребёнок. И может быть, весьма скоро. Но рождаются дети, внуки, правнуки, но Спасителя среди них нет. Первые люди умирают, передавая свою надежду потомкам. Сменяются поколения, Мафусаил живёт 969 лет и ждёт избавления, но видит, как теряющие терпение его потомки хотят поскорее вернуться на Небо без покаяния и дерзновенно строят Вавилонскую башню. Бог сметает нетерпеливцев водами потопа, и новые поколения опять начинают ждать. Бог предсказывает престарелому Аврааму рождение сына, и тот ждёт 25 лет, прежде чем обетование исполняется. Читая ветхозаветные истории, мы видим, как Господь приходит Своей помощью к людям тогда, когда они уже отчаялись обрести желаемое. Даже Иоаким и Анна – родители Пресвятой Богородицы – получают долгожданное Дитя в том возрасте, когда деторождение уже почти невозможно. Праведная Елисавета – мать святого Иоанна Крестителя, уже смирившаяся со своим бесплодием, – зачинает ребёнка и даже боится признаться в этом родственникам, настолько это кажется невероятным. Во всех этих историях мы видим, как Бог воспитывает в праведниках терпение. Какой бы радостью для Иоакима и Анны ни было разрешение неплодства, но Бог знает, что для них не меньшим сокровищем будет добродетель терпения. Только тот, кто умеет ждать со смирением и надеяться с твёрдостью, сподобляется радостного и блаженного созерцания Рождества. Это показывают и волхвы, которые шли за звездой Рождества не неделю и не месяц, а два года.

Мы же, честно взглянув на самих себя, заметим в себе незыблемость терпения? Не слишком ли тягостным стал для нас груз губительного поветрия? В нынешнее торжество мы восхваляем терпение ветхозаветных праотцев, не потерявших надежду на Божественное обетование и явивших образец терпения. Но скажем сегодня слова благодарности и тем, кто живёт среди нас. Поклонимся нашим врачам, с риском для жизни терпеливо несущим своё служение, кто сражается, почти не имея оружия. Скажем слова благодарности тем, кто с терпением переживает вынужденный затвор, тем самым сдерживая распространение болезни, и тем, кто терпит неудобство мер защиты, не выдавая свою нетерпеливость за отвагу.

Тех, кто имеют мужество и терпение, нельзя лишить радости Рождества, ибо «все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римл. 8, 37–39).

Человечество за всё время своего существования не знало спокойных времён. Ещё живы те, кто помнит самую кровопролитную войну в истории мира. Беды и горести приходят и уходят, раны затягиваются, боль утихает. Но остаётся с нами вечной и неизменной милость Христа Рождающегося, призывающего к духовному рождению наши души.

Пусть же любовь Богомладенца Христа дарует нам терпение и неиссякаемую радость Рождества, которую от нас никто и никогда не отнимет. С Рождеством Христовым!

Божией милостию, смиренный ЕВГЕНИЙ,

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский,

Рождество Христово 2021 год