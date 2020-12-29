Екатеринбургская епархия направила своих представителей в Среднеуральский женский монастырь. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Екатеринбургская епархия направила своих представителей на территорию захваченного монастыря. В Среднеуральский женский монастырь прибудут руководитель отдела социального служения епархии протоиерей Евгений Попиченко и сёстры Милосердия.

По прибытии в обитель отец Евгений изучит ситуацию, связанную с социальным служением и оказанием помощи тем, кто в ней нуждается.

"В епархии обеспокоены духовным и психическим состоянием людей, находящихся на территории захваченной обители. Насельницы пребывают в подавленном моральном состоянии. Им нужна духовная помощь", – сообщили в пресс-службе епархии. Там также отметили, что на территории монастыря находятся болеющие, инвалиды, дети.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в РПЦ прокомментировали информацию о задержании Сергия (Николая Романова). Бывшему духовнику Среднеуральского женского монастыря предъявили обвинение по трём статьям УК РФ.

Напомним, что задержание бывшего схиигумена Сергия происходило в ночь на 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов". Сначала обвиняемого допросили в Екатеринбурге, затем направили в Москву. Там ему изберут меру пресечения.

У Среднеуральского монастыря собрались сегодня сторонники и противники Сергия.