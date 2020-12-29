В РПЦ учредили комиссию по расследованию правонарушений священников

Общецерковная дисциплинарная комиссия учреждена в помощь Святейшему Патриарху, Священному Синоду и Высшему общецерковному суду. Фото: Павел Ворожцов

Священный синод Русской православной церкви 29 декабря на заседании учредил общецерковную дисциплинарную комиссию. Она займётся расследованием правонарушений со стороны священнослужителей.

"В своей деятельности Общецерковная дисциплинарная комиссия будет руководствоваться письменными указаниями и устными распоряжениями Патриарха", - говорится в сообщении на сайте РПЦ.

Председателем комиссии будет управляющий делами Московской патриархии. Сейчас этот пост занимает митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай).

Ранее РПЦ представила список лжесвященников. В перечень был внесён бывший духовник Среднеуральского женского монастыря, отлучённый от церкви отец Сергий (Николай Романов). К слову, в ночь на 29 декабря его задержали. Сергию предъявлено обвинение по трём уголовным статьям. Ранее по делу отца Сергия проходили заседания епархиального суда. Сегодня Басманный суд Москвы избирает ему меру пресечения.