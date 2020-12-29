Свердловский омбудсмен рассказала о ситуации внутри Среднеуральского монастыря

Она пообщалась с монахинями и прихожанами, которые остались в монастыре, и призвала стороны к мирному диалогу. Фото: Instagram Татьяны Мерзляковой.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила Среднеуральский женский монастырь после задержания бывшего схиигумена Сергия. Она пообщалась с монахинями и прихожанами, которые остались в монастыре, и призвала стороны к мирному диалогу.

Защитники монастыря встретили Татьяну Мерзлякову агрессивно из-за неспокойной обстановки после задержания опального отца Сергия, после которого обитель покинули несколько сестёр. Как сообщается на сайте уполномоченного по правам человека региона, не все сторонники бывшего схиигумена настроены на мирное урегулирование конфликта.

Свердловский омбудсмен призвала стороны к диалогу и заявила о договорённости с прихожанами идти к мирному решению ситуации.

"Агрессивная пропаганда сыграла против Сергия. Он пошёл на политическую атаку, и за это поплатились все. В монастыре сейчас находятся дети по нотариальной доверенности. Родители идут к нотариусу и отдают сюда детей, а это, на мой взгляд, большая ошибка. Органы опеки должны следить за ними. Я сейчас буду встречаться с другой стороной этого религиозного мира. Наша задача решить конфликт мирно", - сказала Татьяна Мерзлякова.

Также она прокомментировала поездку в Среднеуральский монастырь на своей странице в Instagram.

"Очень сложный разговор в Среднеуральском женском монастыре. И всё-таки он состоялся. Значит, надо и дальше выходить к людям, договариваться, слушать, чтобы вместо обид и социальной напряженности, верующие знали, что от них исходит мир, спокойствие, единение для православных", - пишет омбудсмен.

Напомним, что задержание бывшего схиигумена Сергия происходило в ночь на 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов". Сначала обвиняемого допросили в Екатеринбурге, затем направили в Москву. Там ему изберут меру пресечения.

У Среднеуральского монастыря собрались сегодня сторонники и противники Сергия.

Информацию о задержании Сергия (Николая Романова) прокомментировали в РПЦ. Бывшему духовнику Среднеуральского женского монастыря предъявили обвинение по трём статьям УК РФ.