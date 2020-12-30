Епархиальный суд лишил церковного сана протодиакона Андрея Кураева

В заявлениях Андрея Кураева суд увидел «признаки хулы на Церковь». Фото: Александр Зайцев

Протодиакон Андрей Кураев извержен из церковного сана решением епархиального суда Москвы. Поводом стал оскорбительный пост в «Живом журнале».

Как сообщает пресс-служба Московской городской епархии, такое решение епархиальный суд принял по итогам рассмотрения сообщения о церковных правонарушениях заштатного клирика Москвы протодиакона Андрея Кураева.

«Суд имел суждение о том, что 21 апреля 2020 года заштатный клирик опубликовал в своём «Живом журнале» оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина», - говорится в сообщении епархии.

В заявлениях Андрея Кураева в посте суд увидел «признаки хулы на Церковь». В решении также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона, в том числе - обвинениях РПЦ в «организации раскола».

Впервые о нарушениях со стороны клирика речь зашла в 2015 году - тогда к нему возникали вопросы со стороны дисциплинарной комиссии. Священника трижды вызывали в церковный суд. И только в одном случае отказ прибыть для участия в заседании произошёл по уважительной причиной – по состоянию здоровья.

На четвёртое заседание церковного суда 29 декабря Андрей Кураев также не явился, объяснив своё решение предновогодними пробками в столице и нежеланием ехать на метро из-за риска заражения COVID-19. Клирик просил перенести заседание суда на январь. Церковный суд в свою очередь решил рассмотреть дело в заочном порядке.

Отмечается, что теперь решение об извержении протодиакона Андрея Кураева из сана вступит в силу в случае утверждения Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. До решение может быть обжаловано в установленный срок.

Сам протоирей на своей странице в Facebook отметил, что от него скрыли суть самого обвинения, поэтому он не смог подготовится к покаянию и защите.

Напомним, накануне Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего духовника Среднеуральского женского монастыря, отлучённого от церкви отца Сергия (Николая Романова). Его арестовали на два месяца.

Добавим также, что 29 декабря Священный синод Русской православной церкви на заседании учредил общецерковную дисциплинарную комиссию. Она займётся расследованием правонарушений со стороны священнослужителей.