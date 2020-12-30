В ночь на 1 января новогодние богослужения пройдут во всех районах Екатеринбурга

Известен список храмов, где пройдут ночные богослужения. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбургской епархии сообщили, что в новогоднюю ночь богослужения пройдут в храмах во всех районах уральской столицы. Время рекомендуется уточнять в храмах заранее.

Ночные богослужения состоятся в следующих храмах Екатеринбурга:

Храм-на-Крови,

Иоанно-Предтеченский кафедральный собор (ул. Репина. 6),

Вознесенское архиерейское подворье (ул. Клары Цеткин, 11),

храм Иннокентия Московского (пр. Ленина, 11),

храм Преображения Господня на Уктусе,

храм Казанской иконы Божией Матери на Химмаше,

Храм Рождества Христова на Уралмаше,

Благовещенский Храм в Академическом,

храм князя Владимира в Краснолесье,

храм Вознесения Господня на ул. Серафимы Дерябиной,

храм Косьмы и Дамиана при ОКБ №1,

собор Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе.

Добавим, что 30 и 31 декабря в Верхотурье традиционно проходят праздничные торжества к дню прославления праведного Симеона Верхотурского, всея Сибири чудотворца. Ранее стал известен график богослужений в духовной столице Урала. Их возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.