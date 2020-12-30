В ночь на 1 января новогодние богослужения пройдут во всех районах Екатеринбурга

В Екатеринбургской епархии сообщили, что в новогоднюю ночь богослужения пройдут в храмах во всех районах уральской столицы. Время рекомендуется уточнять в храмах заранее.
Ночные богослужения состоятся в следующих храмах Екатеринбурга:
- Храм-на-Крови,
- Иоанно-Предтеченский кафедральный собор (ул. Репина. 6),
- Вознесенское архиерейское подворье (ул. Клары Цеткин, 11),
- храм Иннокентия Московского (пр. Ленина, 11),
- храм Преображения Господня на Уктусе,
- храм Казанской иконы Божией Матери на Химмаше,
- Храм Рождества Христова на Уралмаше,
- Благовещенский Храм в Академическом,
- храм князя Владимира в Краснолесье,
- храм Вознесения Господня на ул. Серафимы Дерябиной,
- храм Косьмы и Дамиана при ОКБ №1,
- собор Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе.
Добавим, что 30 и 31 декабря в Верхотурье традиционно проходят праздничные торжества к дню прославления праведного Симеона Верхотурского, всея Сибири чудотворца. Ранее стал известен график богослужений в духовной столице Урала. Их возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
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Новый год-2021
Следим за новогодними темами и делимся предпраздничным настроением.