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Общество / Религия
30 декабря 2020, 12:01

В ночь на 1 января новогодние богослужения пройдут во всех районах Екатеринбурга

Новогоднее богослужение в храме

Известен список храмов, где пройдут ночные богослужения. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбургской епархии сообщили, что в новогоднюю ночь богослужения пройдут в храмах во всех районах уральской столицы. Время рекомендуется уточнять в храмах заранее.

Ночные богослужения состоятся в следующих храмах Екатеринбурга:

  • Храм-на-Крови,
  • Иоанно-Предтеченский кафедральный собор (ул. Репина. 6),
  • Вознесенское архиерейское подворье (ул. Клары Цеткин, 11),
  • храм Иннокентия Московского (пр. Ленина, 11),
  • храм Преображения Господня на Уктусе,
  • храм Казанской иконы Божией Матери на Химмаше,
  • Храм Рождества Христова на Уралмаше,
  • Благовещенский Храм в Академическом,
  • храм князя Владимира в Краснолесье,
  • храм Вознесения Господня на ул. Серафимы Дерябиной,
  • храм Косьмы и Дамиана при ОКБ №1, 
  • собор Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе. 

Добавим, что 30 и 31 декабря в Верхотурье традиционно проходят праздничные торжества к дню прославления праведного Симеона Верхотурского, всея Сибири чудотворца. Ранее стал известен график богослужений в духовной столице Урала. Их возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

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Следим за новогодними темами и делимся предпраздничным настроением.

Областная газета Свердловской области

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