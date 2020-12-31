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31 декабря 2020, 07:15

Православные верующие отмечают День святого праведного Симеона Верхотурского

Мощи Симеона Верхотурского

Мощи святого Симеона выставлены в Свято-Николаевском мужском монастыре в Верхотурье. В предыдущие года богослужения возглавлял митрополит Кирилл. В этом году из возглавит митрополит Евгений. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

31 декабря православные христиане отмечают день святого праведного Симеона Верхотурского, всея Сибири чудотворца. В этот день в 1694 году он был причислен Русской Православной Церковью к лику святых.

В Свято-Николаевском мужском монастыре в Верхотурье сегодня проходят праздничные богослужения. В 9:00 митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возглавит в духовной столице Урала Божественную литургию и новогодний молебен. Паломники смогут вернуться в Нижний Тагил и Екатеринбург на бесплатной электричке до наступления Нового года.

В монастыре Верхотурья выставлены мощи святого Симеона. Кроме того, впервые для поколонения будут выставлены мощи преподобноисповедника Иоанна Верхотурского (Кевролетина). Верующие также традиционно смогут приложиться к святым мощам Космы Юродивого и священномученика Константина Меркушинского.

Фото: справка "ОГ"

Читайте также:в ночь на 1 января новогодние богослужения пройдут во всех районах Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

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