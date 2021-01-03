Пожилых россиян призвали не ходить в храмы на Рождество

Телеканалы будут вести трансляции рождественских богослужений. Фото: Владимир Мартьянов

Такое заявление сделали в РПЦ. Это связано с пандемией коронавируса.

"Мы, конечно, тоже нашим пожилым прихожанам, в том числе живущим в Москве, в ряде регионов Российской Федерации, не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем по возможности следить за богослужением через прямые трансляции", - приводит "Российская газета" слова главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона, сказанные в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Священники в Рождество будут причащать и исповедовать пожилых прихожан на дому.

Митрополит Иларион также сообщил, что оснований для того, чтобы полностью закрывать храмы, нет. Однако если санврачи выдадут такое предписание, то последует соответствующая реакция.

Добавим, что Первый канал и телеканал "Спас" будут вести трансляцию рождественских богослужений с 23:00 (6 января) и в 1:00 (7 января) соответственно.