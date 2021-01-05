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Общество / Религия
5 января 2021, 10:30

В Екатеринбурге пройдёт общегородское Рождественское богослужение

Рождественское богослужение

Рождественская литургия начнётся 6 января в 23:30 в Свято-Троицком кафедральном соборе. Фото: Павел Ворожцов.

Екатеринбургская епархия опубликовала график Рождественских событий для верующих. В ночь с 6 на 7 января в уральской столице пройдёт общегородское праздничное богослужение.

Как сообщается на сайте Екатеринбургской епархии, Рождественская литургия начнётся 6 января в 23:30 в Свято-Троицком кафедральном соборе. Праздничное богослужение возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

В четверг, 7 января, будут подведены итоги XII фестиваля ледовых скульптур "Вифлеемская звезда". Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений объявит победителей и вручит награды на площадке возле Храма на Крови. Напомним, фестиваль стартовал 30 декабря, а "Областная газета" публиковала фоторепортаж о том, как участники готовятся к нему.

Кроме того, 6 и 7 января в культурно-просветительском центре "Царский" пройдут праздничные концерты и мероприятия.

Областная газета Свердловской области

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