В Екатеринбурге пройдёт общегородское Рождественское богослужение

Рождественская литургия начнётся 6 января в 23:30 в Свято-Троицком кафедральном соборе. Фото: Павел Ворожцов.

Екатеринбургская епархия опубликовала график Рождественских событий для верующих. В ночь с 6 на 7 января в уральской столице пройдёт общегородское праздничное богослужение.

Как сообщается на сайте Екатеринбургской епархии, Рождественская литургия начнётся 6 января в 23:30 в Свято-Троицком кафедральном соборе. Праздничное богослужение возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

В четверг, 7 января, будут подведены итоги XII фестиваля ледовых скульптур "Вифлеемская звезда". Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений объявит победителей и вручит награды на площадке возле Храма на Крови. Напомним, фестиваль стартовал 30 декабря, а "Областная газета" публиковала фоторепортаж о том, как участники готовятся к нему.

Кроме того, 6 и 7 января в культурно-просветительском центре "Царский" пройдут праздничные концерты и мероприятия.