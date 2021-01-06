Патриарх всея Руси Кирилл и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поздравили уральцев с Рождеством

Один из главных православных праздников — Рождество Христово — отмечается в ночь с 6 на 7 января. Фото: Владимир Мартьянов.

Один из главных православных праздников — Рождество Христово — отмечается в ночь с 6 на 7 января. Свердловчан поздравили с праздником Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Напомним, что ранее Екатеринбургская епархия опубликовала график рождественских праздничных мероприятий. Рождественская литургия начнётся 6 января в 23:30 в Свято-Троицком кафедральном соборе. Праздничное богослужение возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В четверг, 7 января, будут подведены итоги XII фестиваля ледовых скульптур "Вифлеемская звезда".

Кроме того, "Областная газета" рассказывала, какая погода ждёт свердловчан в рождественскую ночь, и писала о мерах безопасности при праздновании Рождества.

Полный текст поздравления патриарха Кирилла:

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Полный текст поздравления митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения: