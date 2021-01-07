7 января православные отмечают Рождество Христово. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня, 7 января, православные верующие встречают Рождество Христово. Приход в мир Спасителя отмечают до праздника Крещения Господня (19 января).

Напомним, в Екатеринбурге праздничные богослужения начались накануне ‒ в Сочельник (день перед Рождеством). Утром в Свято-Троицкого кафедральном соборе была проведена Божественная литургия, а вечером состоялось всенощное бдение.

Фото: Павел Ворожцов

В ночь на 7 января в соборе прошло общегородское праздничное богослужение, которое возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Ранее он и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравили жителей уральского региона с праздником.

На ночном мероприятии побывал корреспондент "Областной газеты".

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

"Если нет возможности попасть на ночную службу, то не стоит расстраиваться, утром во многих городских храмах совершается вторая, поздняя литургия", ‒ отметили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, уточнив, что это возможно только на приходах где служит по два священника. Это связано с тем, что православный священник имеет право совершать только одну литургию в сутки.

Добавим, сегодня будут подведены итоги фестиваля ледовых скульптур "Вифлеемская звезда".

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