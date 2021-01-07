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7 января 2021, 10:15

Владимир Путин встретил Рождество в церкви Николы под Великим Новгородом

Владимир Путин встретил Рождество

Владимир Путин встретил Рождество в храме Николая Чудотворца под Великим Новгородом. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в Новгородской области. Он посетил богослужение в храме Николая Чудотворца на острове Липно (в восьми километрах от Великого Новгорода).

Глава государства подарил храму икону "Господь Вседержитель".

"Образ написан в традициях иконописи Мстёры XIX века темперными красками. Киот с позолоченной рамой и оклад изготовлены в мастерских Свято-Троицкого Братства города Щигры", ‒ сообщает пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля

Три факта о храме, где встречал Рождество Владимир Путин:

  • Церковь Николая Чудотворца под Великим Новгородом была построена в 1292 году архиепископом Климентом. 
  • Её возвели на месте обретения чудотворной иконы святителя Николая Мирликийского.
  • Это самый ранний из сохранившихся на Руси храмов, построенных после монгольского нашествия.

Напомним, в сентябре 2016 года Президент РФ побывал в храме на Липне. По итогам поездки было принято решение о восстановлении данного памятника древнерусского зодчества. Реставрационные работы были оценены в 21 млн рублей. Они стартовали в 2017 году и завершились в ноябре 2019 года. Церковь удалось восстановить в первоначальных формах, она включена в экскурсионный показ.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в ночь на 7 января в Свято-Троицкого кафедральном соборе Екатеринбурга прошло общегородское праздничное богослужение, которое возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Ранее он и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравили жителей уральского региона с праздником.

Областная газета Свердловской области

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