Владимир Путин встретил Рождество в церкви Николы под Великим Новгородом

Владимир Путин встретил Рождество в храме Николая Чудотворца под Великим Новгородом. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в Новгородской области. Он посетил богослужение в храме Николая Чудотворца на острове Липно (в восьми километрах от Великого Новгорода).

Глава государства подарил храму икону "Господь Вседержитель".

"Образ написан в традициях иконописи Мстёры XIX века темперными красками. Киот с позолоченной рамой и оклад изготовлены в мастерских Свято-Троицкого Братства города Щигры", ‒ сообщает пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля

Три факта о храме, где встречал Рождество Владимир Путин: Церковь Николая Чудотворца под Великим Новгородом была построена в 1292 году архиепископом Климентом.

Её возвели на месте обретения чудотворной иконы святителя Николая Мирликийского.

Это самый ранний из сохранившихся на Руси храмов, построенных после монгольского нашествия.

Напомним, в сентябре 2016 года Президент РФ побывал в храме на Липне. По итогам поездки было принято решение о восстановлении данного памятника древнерусского зодчества. Реставрационные работы были оценены в 21 млн рублей. Они стартовали в 2017 году и завершились в ноябре 2019 года. Церковь удалось восстановить в первоначальных формах, она включена в экскурсионный показ.

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