Евгений Куйвашев пожелал уральцам в Рождество мира и добра

Евгений Куйвашев пожелал уральцам в Рождество мира и добра. Фото: скрин страницы в Instagram.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил православных уральцев с Рождеством Христовым. Он также встретился с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением.

Глава региона преподнёс митрополиту букет белых роз и картину. Фотографии со встречи Евгений Куйвашев опубликовал на личной странице в Instagram. В своём посте губернатор отметил, что Рождество ‒ это время самых чистых помыслов и добрых поступков.

"Сегодня мы переживаем непростое время. Многие люди оказались разлучены из-за опасности заболеть, из-за пока ещё неутихнувшего вируса. И отрадно было услышать от владыки Евгения слова уверенности в том, что совсем скоро мы все снова будем ближе друг к другу, вместе, рука об руку будем достигать новых целей на благо нашей Свердловской области", ‒ сказал глава региона, пожелав всем мира, счастья и добра.

Напомним, в прошлом году Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём рождения, преподнеся ему букет белых роз.

Читайте также:

Президент России поздравил православных христиан с Рождеством.

Патриарх всея Руси Кирилл и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поздравили уральцев с Рождеством.