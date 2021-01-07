Названа лучшая ледовая скульптура фестиваля «Вифлеемская звезда» в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов.

В столице Урала подвели итоги XV Международного Рождественского фестиваля ледовых скульптур «Вифлеемская звезда». Свои работы представили 26 команд из разных регионов России.

Известно, что скульпторы работали над ледяными шедеврами с 30 декабря 2020 года. Площадкой фестиваля традиционно стала территория у Храма-на-Крови.

Сегодня, 7 января, в праздник Рождества Христова жюри под председательством митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения выбрало победителей.

По итогам конкурса места распределились следующим образом: 1-е место заняли Сергей и Алексей Николаевы за скульптуру «Архангел Михаил»; 2-е место – Николай Вылка и Сергей Митрофанов за работу «Хрустальная мелодия»; 3-е место – Игорь и Елена Зуевы за «Василису Прекрасную».

«Архангел Михаил» Фото: Павел Ворожцов

Кроме того, были вручены и другие призы:

приз зрительских симпатий – скульптура «Хоть и в бриллиантах, но не свободна», авторы: Константин и Алексей Евдокимовы;

– скульптура «Хоть и в бриллиантах, но не свободна», авторы: Константин и Алексей Евдокимовы; приз Храма-Памятника на Крови – скульптура «Династия. Объединяя Империю», авторы: Артур Шелепаев и Александр Сакерин;

– скульптура «Династия. Объединяя Империю», авторы: Артур Шелепаев и Александр Сакерин; спецприз деятелей литературы – скульптура «Чудо», авторы: Кирилл Баталов и Матвей Ваваев.

– скульптура «Чудо», авторы: Кирилл Баталов и Матвей Ваваев. спецприз отряда космонавтов Российской Федерации – скульптура «Спутники», авторы: Мария Соловатова и Лев Брюханов.

– скульптура «Спутники», авторы: Мария Соловатова и Лев Брюханов. приз благотворителей – скульптура«Красота русского стиля», авторы: Анатолий и Артём Фурса.

Ещё две работы получили приз митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла – скульптуры «Рождественская история «Божий дар» (Айдар Ахатов и Михаил Рукосуев) и «Борис и Глеб» (Алексей Полушкин и Анастасия Косякова).

«Рождественская история «Божий дар» Фото: Павел Ворожцов

«Борис и Глеб» Фото: Павел Ворожцов

Награждение победителей также состоялось сегодня. Оно прошло в храме во имя святителя Николая Чудотворца в Культурно-просветительском центре «Царский». Торжественное мероприятие возглавил митрополит Кирилл.

Фото: Павел Ворожцов

Добавим, гостем мероприятия стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона преподнёс митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению букет белых роз.

За вручением цветов наблюдал уральский драматург Николай Коляда, которого также можно увидеть на снимке.

Фото: Павел Ворожцов

В прошлый раз 1-е место заняли Елена и Иван Смирновы из Перми за композицию «К звёздам». 2-е место – Николай Вылка (Нарьян-Мар) и Сергей Митрофанов (Ижевск), а 3-е – Александр Смоленцев (Сергиев Посад) и Андрей Селивёнок (Пермь).

Добавим, ещё один фестиваль ледовых скульптур проходит в самом центре Екатеринбурга. В рамках ледового городка на площади 1905 года появились 10 работ фестиваля «Европа-Азия».

Читайте также:

Президент России поздравил православных христиан с Рождеством.

Патриарх всея Руси Кирилл и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поздравили уральцев с Рождеством.