Названа лучшая ледовая скульптура фестиваля «Вифлеемская звезда» в Екатеринбурге

В столице Урала подвели итоги XV Международного Рождественского фестиваля ледовых скульптур «Вифлеемская звезда». Свои работы представили 26 команд из разных регионов России.
Известно, что скульпторы работали над ледяными шедеврами с 30 декабря 2020 года. Площадкой фестиваля традиционно стала территория у Храма-на-Крови.
Сегодня, 7 января, в праздник Рождества Христова жюри под председательством митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения выбрало победителей.
По итогам конкурса места распределились следующим образом:
1-е место заняли Сергей и Алексей Николаевы за скульптуру «Архангел Михаил»;
2-е место – Николай Вылка и Сергей Митрофанов за работу «Хрустальная мелодия»;
3-е место – Игорь и Елена Зуевы за «Василису Прекрасную».
Кроме того, были вручены и другие призы:
- приз зрительских симпатий – скульптура «Хоть и в бриллиантах, но не свободна», авторы: Константин и Алексей Евдокимовы;
- приз Храма-Памятника на Крови – скульптура «Династия. Объединяя Империю», авторы: Артур Шелепаев и Александр Сакерин;
- спецприз деятелей литературы – скульптура «Чудо», авторы: Кирилл Баталов и Матвей Ваваев.
- спецприз отряда космонавтов Российской Федерации – скульптура «Спутники», авторы: Мария Соловатова и Лев Брюханов.
- приз благотворителей – скульптура«Красота русского стиля», авторы: Анатолий и Артём Фурса.
Ещё две работы получили приз митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла – скульптуры «Рождественская история «Божий дар» (Айдар Ахатов и Михаил Рукосуев) и «Борис и Глеб» (Алексей Полушкин и Анастасия Косякова).
Награждение победителей также состоялось сегодня. Оно прошло в храме во имя святителя Николая Чудотворца в Культурно-просветительском центре «Царский». Торжественное мероприятие возглавил митрополит Кирилл.
Добавим, гостем мероприятия стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона преподнёс митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению букет белых роз.
За вручением цветов наблюдал уральский драматург Николай Коляда, которого также можно увидеть на снимке.
В прошлый раз 1-е место заняли Елена и Иван Смирновы из Перми за композицию «К звёздам». 2-е место – Николай Вылка (Нарьян-Мар) и Сергей Митрофанов (Ижевск), а 3-е – Александр Смоленцев (Сергиев Посад) и Андрей Селивёнок (Пермь).
Добавим, ещё один фестиваль ледовых скульптур проходит в самом центре Екатеринбурга. В рамках ледового городка на площади 1905 года появились 10 работ фестиваля «Европа-Азия».
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