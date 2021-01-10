Темы дня

Общество / Религия
10 января 2021, 12:41

Православная церковь отмечает праздник праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня

Митрополит Евгений совершил всенощное бдение в храме «Большой Златоуст».

Митрополит Евгений совершил всенощное бдение в храме «Большой Златоуст». Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Православные верующие встречают 10 января праздник праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня. В канун торжества митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил всенощное бдение в храме «Большой Златоуст».

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, главе сослужили: руководитель службы протокола протоиерей Николай Тарантин, настоятель храма «Большой Златоуст» иерей Виктор Явич, духовенство храма и клирики епархии.

Напомним, что с 2013 года протоиерей Алексий Кульберг, будущий митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, был настоятелем храма «Большой Златоуст».

По завершении богослужения владыка Евгений преподнёс архипастырское слово, в котором отметил, что ему дорога эта родственная связь, которая сложилась у него с приходом храма «Большой Златоуст».

Настоятель храма иерей Виктор Явич преподнес в подарок владыке картину известного художника Алексея Ефремова «У Христа за пазухой» и прочитал одноименное стихотворение собственного сочинения.  

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.01.2021, 13:40 / Общество
За сутки ещё 387 свердловчан заразились коронавирусом
10.01.2021, 13:32 / Общество
За сутки в России выявили менее 23 тысяч случаев COVID-19
10.01.2021, 12:41 / Общество
Православная церковь отмечает праздник праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня
10.01.2021, 11:57 / Общество
В России ввели новый штраф для водителей
10.01.2021, 11:12 / Экономика
В России вступили в силу новые правила контроля за оборотом наличных