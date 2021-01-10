Православная церковь отмечает праздник праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня

Митрополит Евгений совершил всенощное бдение в храме «Большой Златоуст». Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Православные верующие встречают 10 января праздник праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня. В канун торжества митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил всенощное бдение в храме «Большой Златоуст».

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, главе сослужили: руководитель службы протокола протоиерей Николай Тарантин, настоятель храма «Большой Златоуст» иерей Виктор Явич, духовенство храма и клирики епархии.

Напомним, что с 2013 года протоиерей Алексий Кульберг, будущий митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, был настоятелем храма «Большой Златоуст».

По завершении богослужения владыка Евгений преподнёс архипастырское слово, в котором отметил, что ему дорога эта родственная связь, которая сложилась у него с приходом храма «Большой Златоуст».

Настоятель храма иерей Виктор Явич преподнес в подарок владыке картину известного художника Алексея Ефремова «У Христа за пазухой» и прочитал одноименное стихотворение собственного сочинения.