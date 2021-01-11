Православная церковь вспоминает Василиска Сибирского, причисленного к Собору Екатеринбургских святых

Василиск Сибирский прославлен в лике святых Екатеринбургской епархии. Фото: Екатеринбургская епархия.

11 января православные верующие вспоминают преподобного старца Василиска Сибирского, покровителя земли уральской и сибирской. Он прославлен в лике святых Екатеринбургской епархии.

В 1820 году тверской крестьянин Василий поселился с отставным поручиком из смоленских помещиков Захарием Верховским (в тайном постриге - Зосимой) в Сибири, близ города Кузнецк. Там монахи построили две кельи и стали жить отшельнически. Спустя несколько лет жители соседних сёл и городов начали посещать Зосиму и Василиска, снабжать их всем необходимым. В числе первых были благодетельницы, которые даже переселились сюда из города и подчинили себя пустынным уставам.

Позже для них заштатный Туринский Николаевский мужской монастырь Тобольской епархии превратили в женское общежитие. Об этом Зосима попросил Преосвященного архиепископа Амвросия I.

Старец Василиск не пожелал жить в ограде женской обители, и для него рядом была обустроена особая келья. Однако в 1824 году Василиск ослаб, и его перевели в женский монастырь, где 29 декабря (11 января по новому стилю) он скончался в возрасте 80 лет. Он был погребён вблизи монастырского соборного алтаря на северо-восточной стороне храма.

Кре­стья­нин, ко­то­рый слу­жил старцу до кон­чи­ны, при­ло­жил свою ру­ку к гру­ди от­хо­дя­ще­го пу­стын­ни­ка и ощу­тил, что его серд­це силь­но бьёт­ся и ме­чет­ся во все сто­ро­ны. Умирающий до последнего мо­лился. По ис­ше­ствии ду­ха его серд­це ещё дол­го трепета­ло. До при­ез­да стар­ца Зо­си­мы вид по­чив­ше­го не толь­ко не сде­лал­ся ху­же, но стал ещё бла­го­вид­нее. С него было решено на­пи­сать порт­рет.

В 1920-1922 годы Туринский Свято-Николаевский женский монастырь был закрыт, часовня-склеп над могилой старца Василиска, надгробные памятники и монастырское кладбище были разорены.

Свя­тые мо­щи пре­по­доб­но­го бы­ли об­ре­те­ны в 2000 го­ду. Отныне они почивают в храме Всемилостивого Спаса на подворье Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря в Екатеринбурге. Сегодня митрополит Евгений совершает там божественную литургию, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Добавим, также сегодня - День памяти 14 000 младенцев, первых христианских мучеников, убитых царём Иродом в Вифлееме.