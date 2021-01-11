Православная церковь вспоминает Василиска Сибирского, причисленного к Собору Екатеринбургских святых

11 января православные верующие вспоминают преподобного старца Василиска Сибирского, покровителя земли уральской и сибирской. Он прославлен в лике святых Екатеринбургской епархии.
В 1820 году тверской крестьянин Василий поселился с отставным поручиком из смоленских помещиков Захарием Верховским (в тайном постриге - Зосимой) в Сибири, близ города Кузнецк. Там монахи построили две кельи и стали жить отшельнически. Спустя несколько лет жители соседних сёл и городов начали посещать Зосиму и Василиска, снабжать их всем необходимым. В числе первых были благодетельницы, которые даже переселились сюда из города и подчинили себя пустынным уставам.
Позже для них заштатный Туринский Николаевский мужской монастырь Тобольской епархии превратили в женское общежитие. Об этом Зосима попросил Преосвященного архиепископа Амвросия I.
Старец Василиск не пожелал жить в ограде женской обители, и для него рядом была обустроена особая келья. Однако в 1824 году Василиск ослаб, и его перевели в женский монастырь, где 29 декабря (11 января по новому стилю) он скончался в возрасте 80 лет. Он был погребён вблизи монастырского соборного алтаря на северо-восточной стороне храма.
Крестьянин, который служил старцу до кончины, приложил свою руку к груди отходящего пустынника и ощутил, что его сердце сильно бьётся и мечется во все стороны. Умирающий до последнего молился. По исшествии духа его сердце ещё долго трепетало. До приезда старца Зосимы вид почившего не только не сделался хуже, но стал ещё благовиднее. С него было решено написать портрет.
В 1920-1922 годы Туринский Свято-Николаевский женский монастырь был закрыт, часовня-склеп над могилой старца Василиска, надгробные памятники и монастырское кладбище были разорены.
Святые мощи преподобного были обретены в 2000 году. Отныне они почивают в храме Всемилостивого Спаса на подворье Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря в Екатеринбурге. Сегодня митрополит Евгений совершает там божественную литургию, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.
Добавим, также сегодня - День памяти 14 000 младенцев, первых христианских мучеников, убитых царём Иродом в Вифлееме.