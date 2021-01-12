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12 января 2021, 09:00

Владимир Якушев провёл встречу с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением

Владимир Якушев и митрополит Евгений

Полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев встретился с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением. Фото: пресс-служба полпреда

Полпред Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев встретился с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением. Они обсудили взаимодействие с епархиями Русской православной церкви по социальным и духовным вопросам.

Также Владимир Якушев и митрополит Евгений поговорили о реставрации расположенных на территории УрФО храмов, которые являются объектами культурного наследия, сообщает пресс-служба полпреда.

Владимир Якушев поздравил владыку и всех православных с прошедшим Рождеством. Он пожелал им здоровья, благополучия, мира и процветания.

Напомним, епископ Бронницкий Евгений стал новым Преосвященным Екатеринбургским и Верхотурским, главой Екатеринбургской митрополии 8 декабря 2020 года. Тогда же бывший митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назначен Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии. В конце декабря Святейший Патриарх Кирилл возвёл епископа Евгения в сан митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.

Владимир Якушев занял свою текущую должность тоже относительно недавно. Указ о его назначении полпредом президента в УрФО Владимир Путин подписал 9 ноября. Спустя несколько дней Владимир Якушев прибыл в Екатеринбург и приступил к работе.

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Областная газета Свердловской области

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