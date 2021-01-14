В Святочные дни в Екатеринбурге пройдёт православная ярмарка-выставка

Святочная неделя у православных христиан длится с 7 января по 19 января, начиная с Рождества Христова до Крещения Господня. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге на Святочной неделе и на праздник Крещения Господня будет работать XVI православная ярмарка-выставка. Она откроется 14 января в 11:00 в ЦМТЕ (ул. Куйбышева, 44 д) молебном на начало благого дела.

Посетители традиционно смогут приобрести иконы, греческий ладан, именные ложечки, духовную литературу, ювелирные изделия, монастырский мёд, которые привезут храмы и монастыри РПЦ. Кроме того, на ярмарке "Русь крещеная, святая" представят новогодние и рождественские товары.

Отметим, что на площадке будут пребывать старинная икона великомученика Пантелеимона и образ в честь Крещения Господня.

Участников ждут также мастер-классы и беседы с клириками и сотрудниками Екатеринбургской епархии. Программа:

беседы с иереем Даниилом Рябининым, руководителем отдела по делам молодёжи и миссии (14.01 в 14.00),

с клириком Свято-Троицкого кафедрального собора иереем Константином Корепановым (15.01 в 14.00),

с руководителем молодёжного сектора А. Л. Соловьевым (15.01 в 12.30),

с сотрудниками паломнического отдела Екатеринбургской епархии (16.01 в 11.30 и 18.01 в 13.00),

с сотрудниками паломнической службы монастыря святы Царственных страстотерпцев (17.01 в 14.30).

Выставка будет проходить в ЦМТЕ до 20 января по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.

Напомним, что Святочная неделя у православных христиан длится с 7 января по 19 января, начиная с Рождества Христова до Крещения Господня.

Фоторепортаж с юбилейной выставки-ярмарки 2020 года смотрить здесь. В прошлом году участниками стали 250 человек - представители храмов, монастырей и подворий Русской православной церкви, а также православные из Белоруссии, Молдовы, Украины, Палестины, Греции, Сербии, Боснии и Герцоговины.

Фото: Екатеринбургская епархия