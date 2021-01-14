В уральских городах из-за коронавируса отказываются от крещенских крестных ходов

В свердловских городах отказываются от крещенских крестных ходов. Гражданам придётся ограничиться только окунанием в прорубь. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловская область отметит христианский праздник Крещения вместе со всей страной 19 января. Однако жителям ряда городов из-за пандемии коронавируса придётся ограничиться только окунанием в прорубь.

От крещенского крестного хода уже отказались в Ревде и Каменске-Уральском.

"Массовый крестный ход отменён из-за неблагополучной эпидобстановки", – сообщает пресс-служба администрации Ревды. В мэрии также уточняют, что купание всё же состоятся.

На акватории Ревдинского городского пруда можно будет окунуться с 11:00 до 22:00. В Мариинском водохранилище – с 03:00 до 19:00 19 января, в пруду села Кунгурки – с 00:00 до 04:00 19 января. Иордани оборудуют лестницами для спуска в воду, поручнями и внутренним ограждением. Также на водной станции появятся палатки для переодевания. После окончания купания купели будут засыпаны снегом.

В храмах Каменска-Уральского накануне праздника и непосредственно 19 января состоится водосвятный молебен. По окончании литургии во вторник в 11:30 священнослужители совершат чин освящения воды на реке Каменка. С 12:00 до 20:00 там пройдёт купание. Так как крестного хода в городе не будет, перекрывать движение транспорта на улицах Ленина и Карла Маркса не планируется.

"Областная газета" запросила информацию о проведении/отмене крестного хода в Екатеринбурге. Однако в пресс-службе Екатеринбургской епархии сообщили только то, что 18 и 19 января традиционно пройдут праздничные службы с чином освящения воды.

К крещенским купаниям готовятся и другие свердловские муниципалитеты. В частности, "ОГ" нашла соответствующую информацию на мэрии Вехней Салды. Там иордань будет доступна на Верхнесалдинском пруду с 23:00 18 января до 03:00 19 января. В Нижнем Тагиле купель откроют с 9:00 до 18:00 19 января на акватории Нижнетагильского пруда возле клуба моржей.

Добавим, ранее власти Свердловской области рекомендовали воздержаться от участия в массовых купаниях в проруби во время православного праздника Крещения. При этом дополнительных ограничений из-за коронавируса вводить не планируется.

"Мы рекомендуем избегать мест массового скопления. Мы должны будем обеспечить безопасность тех, кто захочет окунуться в проруби и будем это делать, но советуем выбрать иной способ проявить свою воцерковлённость", – сказал замгубернатора Павел Креков.

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