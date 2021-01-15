Опубликован список купелей в Свердловской области для крещенских купаний. Фото: Владимир Мартьянов.

Опубликован перечень мест в Свердловской области, где в период празднования Крещения появятся купели. Всего в регионе будет действовать 108 иорданей.

Известно, что в местах купаний будут обустроены 93 пункта обогрева, а также выставлены посты безопасности из числа спасателей, медиков, полиции и общественников. Более 1,5 тысячи человек будут дежурить у прорубей с 18:00 18 января до 24:00 19 января.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, в Екатеринбурге оборудуют 18 купелей, семь из которых на озере Шарташ. Полный список иорданей, расположенных в других муниципалитетах Среднего Урала публикуем ниже:

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Добавим, ранее власти Свердловской области рекомендовали воздержаться от участия в массовых купаниях в проруби во время православного праздника Крещения. При этом дополнительных ограничений из-за коронавируса в регионе вводить не планируется.

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