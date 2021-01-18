Православные верующие встречают Крещенский Сочельник

В Крещенский сочельник первый раз освящают воду - чином Великого освящения воды, который ещё называют Великой агиасмой. Фото: Владимир Мартьянов

18 января, перед Богоявлением православные верующие отмечают Крещенский Сочельник. В этот день христиане соблюдают строгий пост.

Им можно употреблять только "сочиво" - постное блюдо, сваренное из зёрен пшеницы, приправленное мёдом, сухофруктами и другими сладостями. Воздержание от еды продолжается до выноса свечи после утренней литургии 19 января и первого употребления освящённой крещенской воды.

"В церковной традиции это время называется Навечерие Крещения Господня, или Навечерие Богоявления. Слово "Навечерие" означает преддверие праздника, приготовление к нему. В Крещенский сочельник первый раз освящают воду - чином Великого освящения воды, который ещё называют Великой агиасмой. Второе освящение воды совершается в сам праздник Крещения Господня, или Богоявление", - рассказали в Екатеринбургской епархии.

Ранее "Областная газета" публиковала список купелей в Свердловской области. Всего их будет 108, в Екатеринбурге - 18 на шести водоёмах. Наибольшее количество купелей – 7, как и в прежние годы, обустроены на озере Шарташ.

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