Как проходят крещенские купания-2021 в Екатеринбурге: фото

Сегодня православные верующие отмечают праздник Крещения. Фото: Галина Соловьёва

В ночь с 18 на 19 января и весь вторник проходят крещенские купания. В Свердловской области организовано 112 купелей, в том числе 17 - на шести водоёмах Екатеринбурга. Рассказываем и показываем, как проходили купания на ВИЗе и Шарташе.

Чин освящения воды прошёл накануне. После этого отважные купальщики и верующие начали нырять в проруби. Основная часть желающих окунуться прибыла около полуночи. В некоторых местах образовались небольшие очереди, при этом за масочным режимом никто не следил.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Около иорданей были установлены тёплые палатки. Например, на ВИЗе всех окунувшихся согревали горячем чаем с пирогами. Рядом дежурили машины скорой помощи. У самих купелей находились не менее двух дежурных.

Фото: Галина Соловьёва

Традиционно купалщики были разновозрастные. Некоторые семьи приходили с детьми, и дети тоже окуналсь в холодной освящённой воде. Отметим, что температура воздуха минувшей ночью в Екатеринбурге опускалась до -23 градусов.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

На Шарташе традиционно организовано наибольшее число купелей - 7. С полным списком иорданей в Екатеринбурге и Свердловской области можно ознакомиться здесь.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Добавим, что второй чин освящения воды совершается в сам праздник Святого Богоявления, Крещения Господа Бога. 19 января купания в прорубях продолжатся. Накануне православные верующие отмечали Крещенский сочельник и соблюдали строгий пост.

В преддверии Крещения МЧС России напоминает правила купания в проруби: Окунаться нужно в специально оборудованных прорубях у берега, под присмотром спасателей;

Снимать одежду перед купанием следует снизу вверх, а одеваться после купания сверху вниз;

Подходить к проруби необходимо в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви;

Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга;

Промокнуть себя после омовения махровым полотенцем и надеть сухую одежду. В местах купания запрещается: Купаться в состоянии алкогольного опьянения;

Загрязнять и засорять водные объекты и берега;

Приводить с собой собак и других животных;

Собираться группами на льду у края полыньи.